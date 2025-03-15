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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》春天易自律神經失調 溫差大、過敏是主因

2025/03/15 13:01

醫師指出，春天日夜溫差大、風大、空氣中的懸浮微粒等因素，導致很多人容易自律神經失調，可透過規律作息、曬太陽等改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，春天日夜溫差大、風大、空氣中的懸浮微粒等因素，導致很多人容易自律神經失調，可透過規律作息、曬太陽等改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天是萬物復甦，春暖花開，本該是「向前走」的季節，卻被自律神經失調打亂身體的節奏？陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢表示，春天日夜溫差大、風大、空氣中的懸浮微粒等因素，導致很多人容易自律神經失調，可透過規律作息、曬太陽、深呼吸冥想、補充鎂與維生素B群、規律運動來改善。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文指出，春天的溫差極大，早晚可能只有15度，白天卻飆升到25度，甚至30度，這種變化讓身體的體溫調節機制與自律神經，處於高壓狀態，導致體內平衡被打亂，進而產生疲憊、頭暈、心悸等不適。冬天的日照短，身體習慣了較長的黑夜，而春天日照逐漸變長，這會影響褪黑激素分泌，導致晚上難以入睡、睡眠品質下降，進而影響自律神經穩定。

謝炳賢說，春天多風，容易影響人體，讓交感神經處於過度活躍的狀態，導致容易緊張、焦慮、心悸、血壓波動，進而影響身心平衡。此外，花粉、塵蟎、空氣中的懸浮微粒在春天大幅增加，讓許多過敏體質的人容易鼻塞、打噴嚏、眼睛癢。過敏會讓免疫系統過度活化，進一步影響自律神經的穩定，加重疲憊感與精神不濟。這些環境變化影響腦內血清素，與皮質醇的分泌，可能導致情緒不穩定、焦慮、憂鬱、易怒，這也是自律神經失調的常見原因之一。

春天自律神經失調怎麼辦

●規律作息調整生理時鐘：春天自律神經失調常與睡眠問題有關，诶建議每天固定時間睡覺與起床，即使是假日也不要睡過頭，以免影響生理時鐘。然後我也推薦，晚上可以泡熱水澡、聽輕音樂，幫助身體進入放鬆狀態，提高睡眠品質！

●每天曬太陽穩定血清素：日照可以調節血清素，提升好心情。我建議每天安排晨間或午間散步，讓陽光幫助調節自律神經，減少焦慮感與情緒起伏。另外像快走、瑜伽、伸展操這類運動，都可以刺激副交感神經，幫助身體放鬆，緩解焦慮與疲勞。建議每天至少運動30分鐘，讓身體循環更順暢。

●深呼吸與冥想放鬆交感神經：當你覺得心悸、焦慮時，建議可以試試腹式呼吸法，也就是吸氣4秒→停留2秒→緩慢吐氣6秒，這種深呼吸能降低交感神經的過度活躍，幫助身心回歸平衡，也可以搭配瑜伽或冥想，效果會更好。

●飲食調整補充鎂與維生素B群：建議多攝取富含鎂、維生素B群、Omega-3 的食物，幫助穩定神經系統，包括香蕉、堅果，還有魚類，跟綠色蔬菜。另外提醒，也要少吃咖啡因、加工食品、糖分過高的飲食，避免刺激自律神經，使症狀加重。

●規律運動，促進血液循環：春天適合溫和運動，如騎腳踏車、慢跑等。

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