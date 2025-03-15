健康網》9成快樂藏在腸道裡 中醫教你吃出好心情

中醫師指出，多吃發酵食品如泡菜，有助提升腸道益生菌含量，改善腸胃健康，也吃出好心情。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腸胃好不只人不老，心情也會好？中醫師郭懿潔指出，表示，身體最重要的快樂激素「血清素」90%由腸胃道製造。建議選擇含乳酸桿菌、雙岐桿菌保健食品，或藉助中醫調理。此外，平常也要均衡飲食，多吃膳食纖維；從事中等運動；或攝取發酵食品如優格、泡菜等；不僅調整免疫力，也讓心情變美麗。

腸腦軸線影響情緒3機轉

風澤中醫診所副院長郭懿潔於臉書粉專「郭懿潔 中西醫師」發文說明，腸道菌群能製造影響情緒的神經傳遞物質，如血清素、多巴胺等。

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●調節炎症與免疫：減少腸道及全身性炎症，減少身體不適。

●穩定腸道屏障：益生菌幫助修復腸道屏障， 防止有害物質進入血液及腦部。

●影響壓力反應：某些益生菌能降低壓力激素（如皮質醇）分泌，讓人更從容面對挑戰。

腸道屬「脾胃」 與心神穩定有關

她提到，腸道在中醫屬「脾胃」，它與五臟六腑息息相關，尤其與心神的穩定有密切關係。脾胃為後天之本，氣血之源，腸道運化失調，則容易導致氣血不足，引發焦慮或抑鬱；心脾相通，調心須調脾胃，腸道濕熱、氣滯或寒凝會擾動心神，引起煩躁、失眠等；而情緒會影響腸道功能，過度思慮會傷脾胃。

中醫師建議，選擇含乳酸桿菌、雙岐桿菌兩類型益生菌的保健食品，有助調節腸道菌群，穩定情緒；示意圖。（圖取自shutterstock）

腸「保」健康2大招

想要調整腸道環境，郭懿潔建議以下2方法，提供民眾參考：

●補充益生菌：選擇含乳酸桿菌（Lactobacillus）、雙岐桿菌（Bifidobacterium）兩類型益生菌的保健食品，調節腸道菌群，穩定情緒。

●中醫調腸胃：脾胃虛弱者可服用四君子湯、歸脾湯來補氣養血；肝木克脾者可服用逍遙散、小柴胡湯疏肝理氣；心脾火旺可服用黃連阿膠湯、溫膽湯除煩清熱。

多吃優格、泡菜 護腸還能這樣做

郭懿潔補充，除了補充益生菌，中醫調理，日常保養也可遵循下列方法，改善腸胃健康。

●多吃發酵食品，如優格、泡菜，提升腸道益生菌含量。

●均衡飲食、並增加膳食纖維攝取，改善腸道蠕動。

●固定時間進食與睡眠，養成健康腸道生物鐘。

●每週3次以上中等強度運動，促進腸道蠕動與循環。

●練習深呼吸或冥想，幫助紓壓。

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