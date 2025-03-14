新北市：全額補助弱勢高風險族群 接種帶狀疱疹疫苗

新北市長侯友宜（左）視察烏來區衛生所，透過與IDS畫與耕莘醫院合作，院長鄒繼群（中後）說明視訊醫療作為。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市衛生局因應高齡社會，整合資源在烏來區以「新北醫動養」為政策，推動「智能衛生所」、「遠距醫療」、「新北市偏（原）鄉長照All-in-One計畫」等專案。新北市長侯友宜14日前往視察，並宣布今年起全額補助設籍新北市65歲（原住民55歲）以上低收、中低收入戶罹患免疫功能低下疾病市民施打帶狀疱疹疫苗，將陸續擴及全市弱勢高風險族群長者。

新北市長侯友宜表示，烏來區是新北市唯一的山地原住民地區，為打造明亮舒適及族語友善的環境，持續全面性的優化服務空間，在服務指標設計上納入泰雅族語的標示，讓衛生所的服務更貼近民心；也建置智慧生理量測、電子病歷及健康照護系統，將就醫民眾的血壓、血糖、身高體重等資料上傳雲端，讓醫師替民眾健康把關。

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衛生局長陳潤秋指出，慢性病及肝膽腸胃科疾病，同為烏來區重大健康問題，衛生所積極投入執行「原鄉C肝全治計畫」，並與台大醫院合作推動胃癌防治計畫，更提早於2023年全區達成「C肝微根除」（全國目標是2025年達成C肝根除）；另為提升原鄉就醫可近性，透過與IDS（山地離島地區醫療給付效益提昇計畫）醫院-耕莘醫院合作，引進包含肝膽腸胃科等多項專科別的遠距醫療照護服務，讓民眾能夠在地獲得完整的健康照護。

衛生所更成立「長照分站」及「居家護理所」，推動長照服務及居家在宅醫療，因地制宜的解決部落之長照需求，同時也改造信賢衛生室成立「日照中心」，在原鄉讓「族人照顧族人」，達成「在地安養」的目標。

烏來區衛生所在服務指標設計上納入泰雅族語的標示，讓服務更貼近民心。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜（中）視察烏來衛生所推動「智能衛生所」、「遠距醫療」、「新北市偏（原）鄉長照All-in-One計畫」等專案。（記者翁聿煌攝）

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