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健康 > 護眼顧齒

清大好光視力守護科技列車 開進國小幼兒園教好光護眼

2025/03/14 14:54

清大教授周卓煇推動的光與健康協會，已組成好光團隊，要舉辦好光視力守護科技列車，且會開進國小及幼兒園，讓師生了解好光及體驗暗視覺。（記者洪美秀攝）

清大教授周卓煇推動的光與健康協會，已組成好光團隊，要舉辦好光視力守護科技列車，且會開進國小及幼兒園，讓師生了解好光及體驗暗視覺。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕致力於推動好光護眼行動的清大特聘教授周卓煇，成立「光與健康協會」，今（14）日宣佈將率清大好光團隊，把「視力守護科技列車」，開進新竹地區的國小、幼兒園，目標是到20所學校推廣好光護眼常識，除幫師生保護視力，也鼓勵家長與小朋友一起認識好光。

周卓煇說，他先前已辦過178場光與健康的科普講座，發現許多家長，多數是媽媽，都很震撼，原來燈光太亮恐傷害孩子的眼睛與視力，過去以為不夠亮會影響孩子的視力，結果是太亮及藍光太多是視力殺手，因此認為應多推廣到校園，尤其是國小與幼兒園。

周卓煇說，所謂暗視覺，可以讓亮視覺細胞休息，且可達到保護眼睛效果，因此決定要將好光護眼的常識往下推廣到國小及幼兒園，更鼓勵爸媽帶孩子來體驗暗視覺的好光，了解光線亮度及暗視覺對視力的保護作用。

光與健康協會決定組成好光團隊，且要辦20場的「守護視力科技列車」，且要開進國小及幼兒園做校園好光護眼宣導。

周卓煇說，此一列車，將提供師、生免費的「適讀亮度」檢測、體驗好光、發現「暗視覺」、且認識藍光與認識防藍光技術等，歡迎幼兒園、小學與團隊接洽，可電洽：03-5742618，預計今年底開出20個班次，目前已有3個班次被預訂；想認識好光及體驗暗視覺，要把握機會。

清大教授周卓煇推動的光與健康協會，已組成好光團隊，要舉辦好光視力守護科技列車，且會開進國小及幼兒園，讓師生了解好光及體驗暗視覺。（記者洪美秀攝）

清大教授周卓煇推動的光與健康協會，已組成好光團隊，要舉辦好光視力守護科技列車，且會開進國小及幼兒園，讓師生了解好光及體驗暗視覺。（記者洪美秀攝）

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