國內半數假牙來源可能非法 立委籲政府強化監管

立委劉建國、林月琴等人，今（14）日與中華民國牙體技術師公會全國聯合會共同舉行「全台假牙一半竟是非法？！你可能不小心用到淘寶貨，長期配戴恐提高致癌、畸胎流產機率」記者會。（記者叢昌瑾攝）

〔記者李文馨／台北報導〕牙技師全聯會理事長林慶茂今（14日）召開記者會指出，全台有半數假牙、矯正牙套非法流竄，不僅影響患者健康，也暴露出台灣醫療器材監管上的漏洞。牙醫師張綺真認為，政府應加強把關合法醫療材料及加強取締違法操作牙齒相關治療的密醫、美容師；民進黨立委立委林月琴也說，非法假牙問題已成公共衛生隱憂，政府應強化監管，牙科專業人員需堅守職責，民眾也應提高警覺。

牙體技術師公會全國聯合會今（14日）協同民進黨立委林月琴、劉建國、民眾黨立委陳昭姿在立法院舉行「杜絕非法黑心假牙！小心買到淘寶貨！」記者會。

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立委林月琴表示，近年台灣屢傳非法假牙危害健康的事件，例如2012年輻射假牙事件，當時4000顆含輻射物質的假牙流入市場，患者長期佩戴恐承受過量輻射風險，事件最終草草結案。她也說，中國製隱形牙套案，受害者已從200多位增加至400人，控訴業者持有原料進口證，以「客製化醫療器材」名義免查驗登記，繞過「牙體技術師法」。

受害者小林表示，她自己對金屬有重度過敏反應，曾於高中三年級時訂製假牙要求全瓷，結果配戴後陸續有氣喘、心悸胸悶、頭痛眩暈等狀況，後來甲狀腺功能開始異常，之後更被宣告不孕，直至5年多前才發現原來假牙內含金屬，她截至今年2月已流產12次。

牙技師全聯會理事長林慶茂表示，全台約有50%的假牙可能來自非法來源，他們擔心這不但影響患者健康，也暴露出台灣醫療器材監管上的漏洞。他也指出，目前台灣有7305家合格的牙醫診所，合格的牙體技術所僅有1063間，比例嚴重失衡，之所以可以應付目前的市場，就是因為一大部分牙技所是非法的。

執業牙醫師張綺真建議，政府應加強把關合法醫療材料及加強取締違法操作牙齒相關治療的密醫、美容師，坊間有許多違法執行醫療業務，並應比造歐盟法規加強修法，以最高規格保障國人的醫療安全。同時呼籲民眾切勿貪小便宜使用來源不明的醫材以免傷財又傷身。

律師凃國慶表示，牙體技術師法主管機關為口腔司，跟食藥署是平行單位，食藥署掌管醫療器材，口腔司管的是醫療服務，也就是由牙技師用合格醫材製作義齒、矯正裝置的行為，而食藥署以客製化醫材免查驗登記來放行，也應該經過牙技師的把關。

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