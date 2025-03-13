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健康網》年過40「身體年齡」示警 醫揭掌握4件事延緩老化

2025/03/13 20:08

醫師提醒，女性應從40歲開始關注身體變化，透過營養、運動、睡眠，以及定期檢查4件事，可以掌握健康關鍵，幫助延緩身體機能老化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫師提醒，女性應從40歲開始關注身體變化，透過營養、運動、睡眠，以及定期檢查4件事，可以掌握健康關鍵，幫助延緩身體機能老化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為，衰老是50歲以後才需要擔心的事，但美兆診所婦產科醫師蔡美莉提醒，根據醫學研究與健檢數據顯示，40歲就是健康的分水嶺！女性進入40歲後，新陳代謝率開始下降，並伴隨雌激素減少，荷爾蒙失衡，影響範圍涵蓋骨骼、心血管、皮膚彈性，甚至情緒穩定，因此，應從40歲開始關注身體變化，透過營養、運動、睡眠，以及定期檢查4件事，可以掌握健康關鍵，幫助延緩身體機能老化。

美兆健康管理機構統計發現，女性異常的前3名項目分別為甲狀腺、乳房、婦科，皆有超過一半比例出現異常警示；與更年期健康息息相關的雌二醇數值，異常比例也高達46.02%；此外，40歲以上女性的血壓與血脂異常比例皆大幅增加，顯示身體老化遠比外表更早開始。

抽血檢測可了解血脂等數值是否異常；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

抽血檢測可了解血脂等數值是否異常；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

5問題自我檢測「身體年齡」 及早健康管理

美兆健康管理機構彙整5個生活提問，幫助自我檢視目前的健康趨勢：

Q1：妳早上起床時，是否經常覺得疲勞、提不起勁？

解答：若經常如此，可能與自律神經失調、荷爾蒙變化有關，當心長期影響睡眠與代謝。

Q2：妳的生理週期是否開始不穩定，週期縮短或經血變少？

解答：這可能是更年期前兆，代表體內雌激素已開始波動，建議進一步檢查卵巢功能。

Q3：妳的腹部脂肪是否比以前更容易囤積，即使飲食沒變？

解答：基礎代謝下降會讓脂肪更容易囤積在腹部，這與女性荷爾蒙變化有關，應特別注意。

Q4：妳是否經常感到情緒起伏大、焦慮或易怒？

解答：壓力與雌激素減少影響血清素，進而影響情緒穩定，長期下來可能增加焦慮與心血管疾病風險。

壓力與雌激素減少影響血清素，進而影響情緒穩定，長期下來可能增加焦慮與心血管疾病風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

壓力與雌激素減少影響血清素，進而影響情緒穩定，長期下來可能增加焦慮與心血管疾病風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

Q5：妳是否定期補充鈣質或進行骨密度檢測？

解答：骨質疏鬆是女性40歲之後的重大健康風險，應該提前關注，以避免未來骨折風險增加。

如果妳發現自己有2-3題以上的情況，這可能代表妳的身體正處於變化期，應該開始關注健康管理；如果幾乎全中，妳的身體年齡可能比實際年齡大得多，建議積極採取健康管理措施！

黃金健康公式 營養+運動+睡眠+定期檢查

蔡美莉進一步指出，40歲後的健康關鍵在於掌握荷爾蒙、代謝、骨質、心血管四大面向。透過調整生活方式，可以幫助延緩身體老化，維持健康年限！

●營養：吃對食物，養出年輕身體

1.高蛋白飲食（維持肌肉量，減少基礎代謝下降）。

2.Omega-3（減少發炎，保護心血管健康）。

3.補充鈣質+維生素D（維護骨密度，降低骨折風險）。

補充鈣質，可以維護骨密度，降低骨折風險）；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

補充鈣質，可以維護骨密度，降低骨折風險）；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●運動：每週 150 分鐘，提升代謝、穩定荷爾蒙

1.肌力訓練（增加肌肉，降低體脂率）。

2.瑜伽 / 皮拉提斯（改善核心穩定性、提升柔軟度）。

●睡眠：每天至少7小時，讓身體真正修復

1.睡前2小時不滑手機，避免藍光影響褪黑激素分泌。

2.改善睡眠環境（降低溫度、使用遮光窗簾，提升深度睡眠品質）。

●定期檢查：40+必做4大健康檢測

1. 子宮頸抹片（篩檢子宮頸癌）。

2. 婦科超音波（檢查子宮、卵巢，排除子宮肌瘤或卵巢腫瘤）。

3.骨密度檢測（預防骨質疏鬆，降低未來骨折風險）。

4.心血管健康檢查（女性更年期後，心血管疾病風險升高，應提前檢測）。

美兆健康管理提供｢40+女性的黃金健康公式」，幫助延緩身體老化，維持健康年限。（美兆健康管理機構提供）

美兆健康管理提供｢40+女性的黃金健康公式」，幫助延緩身體老化，維持健康年限。（美兆健康管理機構提供）

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