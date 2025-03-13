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健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》膠囊變形、藥品發霉？ 食藥署：先不藥

2025/03/13 21:21

食藥署提醒，出現藥品變色、發霉；膠囊變形、變軟或破裂；澄清藥水變得混濁；藥膏變質、分離或有異味，應該先暫停服用，並諮詢專業藥師建議；圖為示意圖。（圖取自freepik）

食藥署提醒，出現藥品變色、發霉；膠囊變形、變軟或破裂；澄清藥水變得混濁；藥膏變質、分離或有異味，應該先暫停服用，並諮詢專業藥師建議；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕即便是合法取得的藥品，也可能因保存不當、製造品管疏漏、運送過程受損等因素而出現變質。食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文指出，觀察到家中藥物出現：藥品變色、發霉；膠囊變形、變軟或破裂；澄清藥水變得混濁；藥膏變質、分離或有異味，應該先暫停服用，並諮詢專業藥師建議。

常見的藥物不良品

●藥品變色、發霉：正常藥品應保持固定的顏色與形狀，若發現顏色不均勻，甚至出現斑點或發霉，可能表示藥品已受潮或變質。表面有糖衣包覆的藥錠，受潮後可能會變得黏膩，影響藥效與安全性。

●膠囊變形、變軟或破裂：膠囊藥品通常應保持乾燥且完整，如果發現膠囊變形、變軟，甚至外殼破裂、內容物外漏，可能表示藥品已經受潮或受到污染。

●澄清藥水變得混濁：原本應該清澈的糖漿、眼藥水等液體藥品，若出現混濁、沉澱、結塊或顏色變化，可能表示藥品已變質或受到污染。

●藥膏變質、分離或有異味：外用藥膏、乳膏應該保持均勻的質地。如果發現藥膏出現油水分離、質地變稀或變硬，甚至產生異味，可能表示藥品已經變質。

食藥署提醒，大部分藥品應存放於乾燥陰涼處，避免放置於浴室、廚房或車內等高溫潮濕的環境。藥粉們應定期檢查家中藥品是否有過期或上述變質情形，以保障用藥安全。

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