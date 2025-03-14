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健康網》乳糖不耐症上身？ 營養師教3招喝牛奶不拉肚子

2025/03/14 14:59

健康網》乳糖不耐症上身？ 營養師教3招喝牛奶不拉肚子

營養師指出，除了真的患有乳糖不耐症之外，對酪蛋白、乳清蛋白過敏者，喝牛奶也會拉肚子；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想喝牛奶補鈣，一喝就拉肚子，懷疑是不是患有乳糖不耐症？好食課營養師黃思瑜在臉書粉專「好食課」與網站發文說明，除了真的患有乳糖不耐症之外，對酪蛋白、乳清蛋白過敏者，喝牛奶也會拉肚子。此外，乳糖酶和續發性疾病才是導致乳糖不耐的元凶，並進一步提供喝牛奶不拉肚子的3大方法，包括：選擇以A2酪蛋白為主的牛奶、將牛奶加熱，以及選擇優酪乳或訓練腸道菌消化乳糖。

為什麼喝牛奶會拉肚子

黃思瑜說，調查發現近1/4台灣人喝牛奶會有不適症狀，如脹氣、想放屁、拉肚子等，令人馬上聯想到乳糖不耐症。但另有研究發現，會拉肚子是因對牛奶中的蛋白質敏感所造成。

●對酪蛋白敏感：黃思瑜指出，牛奶中有30%不同形式的酪蛋白，如A1、A2等。有研究發現，有些人喝牛奶後，因牛奶中A1-beta形式的酪蛋白會生成促發炎物質，引起免疫反應，而使腸胃出現「類似」乳糖不耐症狀。

●對乳清蛋白敏感：牛奶不只因為乳糖、酪蛋白敏感而讓人拉肚子，黃思瑜說，研究也發現，乳清蛋白中的α-, β-乳球蛋白也可能使人產生腹瀉、不舒服等症狀。

●真的是乳糖不耐症：黃思瑜說，部分亞洲人確實身體無法消化乳糖，依程度嚴重性，分為乳糖敏感（lactose sensitivity）和乳糖不耐症（lactose intolerance）；目前喝奶會拉肚子的台灣人，多數屬於乳糖敏感。

乳糖不耐症原因有哪些？

黃思瑜指出，發生乳糖不耐症的原因主要有以下3種：

1.先天性乳糖酶缺乏：先天基因缺陷導致乳糖酶較正常人少，這類族群在嬰兒時期喝母奶或配方奶就會拉肚子。

2.後天性乳糖酶衰退：人類的乳糖酶活性在出生後34週達到高峰，之後便會自然下降，黃種人的基因正常就會衰退，以致在進入學童期，甚至青春期後，飲用牛奶後會出現乳糖不耐症問題。

3.續發性疾病引起：易發生在腸道疾病患者身上，如腸道發炎、手術壓力等，使得腸道乳糖酶含量減少，但通常休養後即會恢復到之前狀況。

喝牛奶不拉肚子有3大方法

多喝牛奶能改善乳糖不耐症嗎？黃思瑜說，答案是否定的。不過，若真想喝牛奶又怕引起不適，建議可試試以下3種方法：

1.酪蛋白敏感者，選擇以A2 酪蛋白為主的牛奶：A2-beta酪蛋白不會產生刺激腸道的胜肽片段，但需要特殊基因型的乳牛才能生產，台灣已有乳品業者引進該育種的乳牛，且已有A2牛奶商品問世。

2.乳清蛋白敏感，可將牛奶加熱：高溫可以使乳清蛋白變性，結構改變就不會引起腸胃不適，因此飲用熱牛奶時，較不會拉肚子或腹脹。

營養師說，高溫可使乳清蛋白變性，結構改變就不會引起腸胃不適，因此飲用熱牛奶較不會拉肚子或腹脹；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

營養師說，高溫可使乳清蛋白變性，結構改變就不會引起腸胃不適，因此飲用熱牛奶較不會拉肚子或腹脹；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

3.乳糖不耐，選擇優酪乳或訓練腸道菌消化乳糖：優酪乳的乳糖含量較牛奶少，飲用後較能避免乳糖不耐症。腸道菌也有助於消化乳糖，所以一次喝適量的牛奶，再搭配優酪乳調節腸道菌相，也能減緩腸胃不適。

黃思瑜表示，了解喝牛奶拉肚子的原因，以及對於乳糖不耐症的迷思，不妨試試3大方法，讓自己「舒服」喝牛奶，獲得更完整的鈣質補充吧！

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