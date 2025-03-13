健康網》雞胸肉去皮or帶皮？ 營養師親測：熱量差逾2倍

營養師表示，同樣是100公克的雞胸肉，去皮雞胸肉（右）熱量僅104大卡，帶皮雞胸肉（左）則高達219大卡，相差逾2倍；示意圖。（圖皆取自freepik，健康網合成）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在減脂時期，經常吃雞胸肉，但您在料理時，是否有將雞皮去除呢？營養師吳映澄提醒，雞皮是油脂、熱量主要來源，同樣是100公克的雞胸肉，未帶皮的雞胸肉熱量僅104大卡，若為保留雞皮的雞胸肉，熱量則會飆升到219大卡，2者相差逾2倍，因此建議避開雞皮，減脂事半功倍！

吳映澄在臉書專頁「吳映澄 營養師」發影片分享，雞胸肉是一個很好的優質蛋白質來源，且脂肪含量非常低，是減脂期間不可或缺的好食材，但其實雞胸肉有無帶皮熱量差很大。

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吳映澄說明，雞皮是油脂、熱量主要的來源，小小一片雞皮熱量恐高達110-120大卡。同樣是100公克的雞胸肉，未帶皮的雞胸肉熱量僅104大卡；但若有保留雞皮的雞胸肉，熱量則會飆升到219大卡，多出那層薄薄的雞皮，就會吃進翻倍熱量，讓減重效果大打折扣，因此建議避開雞皮，少選雞皮覆蓋較多的部位，如雞脖子、雞屁股等，選對部位，用對料理方式，才能助減重。

營養師建議，減脂期避開雞皮覆蓋較多的部位，如雞脖子、雞屁股等；示意圖。（資料照）

運動能局部瘦身？ 國健署：不能

另外，很多人認為局部肌力訓練，就可以想瘦哪兒就瘦哪兒，只減少該部位脂肪？對此，國健署解答，並不然！因人體在代謝過程中，脂肪利用是全身性的，若想藉由運動瘦局部部位是不可行的。脂肪主要成分為脂肪細胞，其將脂肪分解至血液循環中，再由需要的肌肉從血液中取用，因此肌肉位置與脂肪分解位置並無關聯，因此局部運動無法造成局部減脂。

國健署提及，減肥時身體各處的脂肪都會按照一定的比例在消耗，運動須重視身體各部位的平衡，後續再靠肌力訓練加強或雕塑肌肉，讓身體線條更加明顯。

國健署表示，運動並不能局部瘦身，因此須重視身體各部位的平衡，後續再靠肌力訓練加強或雕塑肌肉，讓身體線條更加明顯；圖為情境照。（圖取自freepik）

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