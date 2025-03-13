澎縣府推動假牙補助 守護銀髮長者健康與幸福

澎湖縣長陳光復與長者相見歡，強調縣府致力銀髮族健康照顧。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今（13）日在湖西鄉舉辦「65歲以上銀髮族假牙裝置感恩餐會」，縣長陳光復也到場關懷長輩，傾聽地方長者們的心聲，並感謝縣內13家特約牙醫診所熱心配合假牙補助政策，協助長輩們重拾自信的笑容，促進健康生活。

陳光復表示，長輩的健康，就是縣府最欣慰的事。許多年長者因牙齒脫落或缺牙等原因，導致無法正常咀嚼、進食困難，甚至有食物咀嚼後吐出的情況發生，嚴重影響身體健康。他說，為幫助銀髮長者找回健康，在議會的支持下，縣府自2023年起擴大假牙補助範圍，全口補助5萬元、半口補助2萬5000元，自推動以來已有超過1700位長者受惠，湖西鄉有約280位長者受惠。

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澎湖縣政府衛生局表示，縣府「長輩會呷會步」關懷列車將依受惠長者人數，陸續規劃走遍5鄉1市辦理感恩餐會，透過巡迴分享會並結合口腔健康月活動，同步推廣口腔保健知識，鼓勵長者注重日常的口腔護理，包括定時刷牙、牙線使用及定期牙科檢查，讓健康零距離。

議員吳政杰、議員蔡清續服務處主任蔡清謀、副縣長林皆興、秘書長楊書舜、衛生局長陳淑娟、社會處長周柏雅、湖西鄉長陳振中、湖西鄉代表會代表李麗美等人，都到場共襄盛舉，祝福地方長輩健康幸福。

湖西鄉裝假牙感恩餐會，各界嘉賓雲集。（澎湖縣政府提供）

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