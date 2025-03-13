自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》餐前阻斷澱粉？藥師：山苦瓜、白腎豆等輔助成分調控

2025/03/13 16:07

聚餐前吃餐前阻斷澱粉，藥師建議選山苦瓜白腎豆等輔助成份產品。圖為山苦瓜。（圖取自農業部官網）

聚餐前吃餐前阻斷澱粉，藥師建議選山苦瓜白腎豆等輔助成份產品。圖為山苦瓜。（圖取自農業部官網）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕4月清明連假將到來，和親人好友聚餐時，面對美食很難克制。目前市面上為了因應聚餐大吃大喝，出現許多「阻斷」系列的產品，成分五花八門，最常見的包括白腎豆、山苦瓜、洋車前子、非洲芒果籽等。藥師何峻宇建議吃這些產品之前，應該先弄清楚成分功效，得先搞清楚怎麼吃，才能達到預期的目標，吃錯了可是一點用也沒有。

何峻宇建議，飲食上最好吃原形食物，盡量減少加工食品，但對於喜歡吃甜食澱粉，或是聚餐應酬多、嘴饞不易控制食慾的人，就需要穩定調控的輔助產品。因此可以在餐前選擇含有白腎豆、苦瓜胜肽及鉻、非洲芒果籽及辣椒萃取的保健食品，幫助調控、燃燒，促進代謝。

何峻宇表示，如果當餐是以澱粉居多，例如白飯、麵食、麵包、燒餅、蔥油餅、蛋糕、糕餅等，可以在餐前20到30分鐘，適量補充輔助調整體質代謝的白腎豆保健食品，不過，因白腎豆閃澱阻截會容易餓，血糖會變低，使飢餓素分泌更多，因此，最好搭配苦瓜胜肽及鉻，穩定調控，才能有助於維持醣類正常代謝。

何峻宇分析，白腎豆屬於菜豆的一種，因為外型像腎臟又是白色的外皮而得名，研究指出具有抑制a-澱粉酶的作用，可以減少人體對澱粉或碳水化合物的吸收，適合在吃很多澱粉時食用。至於抗氧化物的聖品苦瓜，因含有多種生物活性成分，可促進新陳代謝、調節生理機能，非常有益健康。而苦瓜胜肽是由苦瓜中萃取出來的小分子蛋白質，因胜肽的分子更小，更容易被吸收，有助於調節生理機能、鉻酵母可以幫助穩定調控，讓身體平衡更穩當、不波動。

另外，何峻宇說，非洲芒果產地在非洲西部，亦稱灌木芒果，它的籽提煉出的活性成分被當地村民廣泛使用，含特殊的植物蛋白和抗氧化成分，可以幫助維持正常食慾不失控，因此市面上也有保健食品將非洲芒果籽放在配方當中。

且其中有些還有添加維生素B1，可以有助維持正常的食慾並幫助維持能量正常代謝，或者添加洋車前子也是不錯的順暢因子，大約在餐前20分鐘吃含有這些成分的保健食品，是健康維持及促進新陳代謝的好幫手。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中