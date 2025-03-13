健康網》餐前阻斷澱粉？藥師：山苦瓜、白腎豆等輔助成分調控

聚餐前吃餐前阻斷澱粉，藥師建議選山苦瓜白腎豆等輔助成份產品。圖為山苦瓜。（圖取自農業部官網）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕4月清明連假將到來，和親人好友聚餐時，面對美食很難克制。目前市面上為了因應聚餐大吃大喝，出現許多「阻斷」系列的產品，成分五花八門，最常見的包括白腎豆、山苦瓜、洋車前子、非洲芒果籽等。藥師何峻宇建議吃這些產品之前，應該先弄清楚成分功效，得先搞清楚怎麼吃，才能達到預期的目標，吃錯了可是一點用也沒有。

何峻宇建議，飲食上最好吃原形食物，盡量減少加工食品，但對於喜歡吃甜食澱粉，或是聚餐應酬多、嘴饞不易控制食慾的人，就需要穩定調控的輔助產品。因此可以在餐前選擇含有白腎豆、苦瓜胜肽及鉻、非洲芒果籽及辣椒萃取的保健食品，幫助調控、燃燒，促進代謝。

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何峻宇表示，如果當餐是以澱粉居多，例如白飯、麵食、麵包、燒餅、蔥油餅、蛋糕、糕餅等，可以在餐前20到30分鐘，適量補充輔助調整體質代謝的白腎豆保健食品，不過，因白腎豆閃澱阻截會容易餓，血糖會變低，使飢餓素分泌更多，因此，最好搭配苦瓜胜肽及鉻，穩定調控，才能有助於維持醣類正常代謝。

何峻宇分析，白腎豆屬於菜豆的一種，因為外型像腎臟又是白色的外皮而得名，研究指出具有抑制a-澱粉酶的作用，可以減少人體對澱粉或碳水化合物的吸收，適合在吃很多澱粉時食用。至於抗氧化物的聖品苦瓜，因含有多種生物活性成分，可促進新陳代謝、調節生理機能，非常有益健康。而苦瓜胜肽是由苦瓜中萃取出來的小分子蛋白質，因胜肽的分子更小，更容易被吸收，有助於調節生理機能、鉻酵母可以幫助穩定調控，讓身體平衡更穩當、不波動。

另外，何峻宇說，非洲芒果產地在非洲西部，亦稱灌木芒果，它的籽提煉出的活性成分被當地村民廣泛使用，含特殊的植物蛋白和抗氧化成分，可以幫助維持正常食慾不失控，因此市面上也有保健食品將非洲芒果籽放在配方當中。

且其中有些還有添加維生素B1，可以有助維持正常的食慾並幫助維持能量正常代謝，或者添加洋車前子也是不錯的順暢因子，大約在餐前20分鐘吃含有這些成分的保健食品，是健康維持及促進新陳代謝的好幫手。

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