健康網》「蛋疼」5疾病警訊！ 醫：黃金6小時搶救睪丸扭轉

醫師提醒，當發現「蛋蛋」疼痛、悶痛或腫塊異常，務必立即到泌尿科就診檢查；圖為情境照。（圖取自pixabay）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕男生出現「蛋疼」別輕忽！泌尿科醫師陳忠佐提醒，睪丸疼痛，可能是疝氣、睪丸扭轉、睪丸水腫、精索靜脈曲張或是睪丸、副睪丸發炎造成的，建議盡速就醫檢查。尤其睪丸扭轉時，會造成供血受阻，應盡速就醫，把握黃金搶救6小時，此時有高達90%的睪丸可恢復血流量，若過了1天才就醫，恐僅剩10%機會。

陳忠佐在臉書專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」發文指出，出現蛋疼時，可能是罹患以下5種疾病的警訊，因此當發生疼痛、悶痛或腫塊異常，務必立即到泌尿科就診檢查：

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●疝氣：在泌尿科常見「腹股溝疝氣」，是腸子掉進陰囊所造成，導致蛋蛋腫脹，需透過疝氣修補手術，將脫垂的腸子復位。若長期未處理，會導致器官壞死。

●睪丸扭轉：好發在激烈活動後，或睡覺中發生，通常會是單側睪丸突然疼痛，並呈現向上縮的狀態。當睪丸內的精索扭轉時，會造成供血受阻，造成腫大疼痛，甚至噁心嘔吐，建議第一時間到急診處理，把握黃金搶救時間6小時內，90%的睪丸可恢復血流量，若超過12小時才治療就僅剩50%機率，甚至過了1天，只剩10%機會。

醫師表示，睪丸扭轉好發在激烈活動後，或睡覺中發生，通常會是單側睪丸突然疼痛，並呈現向上縮的狀態；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

●睪丸水腫：陰囊外觀腫大、摸起來有水感，多為積液造成，腫脹的程度會依積水多寡不同。如為40歲以下的男性，須評估是否有腫瘤生長的可能。

●精索靜脈曲張：外觀上會有一條條明顯的血管突起，像爆青筋的感覺，是陰囊內的靜脈曲張，可能導致不孕或脹痛感，長期站立、運動後加重需注意。

●睪丸、副睪丸發炎：蛋蛋外觀會紅腫發熱，通常與泌尿道感染有關，經細菌感染造成，伴隨解尿疼痛。常見的致病原因為尿道感染或淋病，需透過抗生素與止痛消腫藥物治療。

​養成自我檢查 及早發現

​陳忠佐建議，除了上述的急性症狀外，平時也應​養成自我檢查的習慣，在洗澡時定期摸一下蛋蛋，熟悉一下正常健康的蛋蛋質地，若發現兩側摸起來有明顯的腫塊或質地差異，可以盡早就醫，避免延誤治療時機。

​陳忠佐補充，雖然睪丸癌相對其他癌症較少見，卻是15-35歲年輕男性最常見的惡性腫瘤，其初期無疼痛症狀，卻會逐漸產生腫脹變硬塊，因此自我檢查，也能及早發現，超過9成的患者能康復。

醫師建議，在洗澡時定期摸一下蛋蛋，若發現兩側摸起來有明顯的腫塊或質地差異，應盡速就醫、治療；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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