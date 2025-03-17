自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》「蛋疼」5疾病警訊！ 醫：黃金6小時搶救睪丸扭轉

2025/03/17 19:53

醫師提醒，當發現「蛋蛋」疼痛、悶痛或腫塊異常，務必立即到泌尿科就診檢查；圖為情境照。（圖取自pixabay）

醫師提醒，當發現「蛋蛋」疼痛、悶痛或腫塊異常，務必立即到泌尿科就診檢查；圖為情境照。（圖取自pixabay）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕男生出現「蛋疼」別輕忽！泌尿科醫師陳忠佐提醒，睪丸疼痛，可能是疝氣、睪丸扭轉、睪丸水腫、精索靜脈曲張或是睪丸、副睪丸發炎造成的，建議盡速就醫檢查。尤其睪丸扭轉時，會造成供血受阻，應盡速就醫，把握黃金搶救6小時，此時有高達90%的睪丸可恢復血流量，若過了1天才就醫，恐僅剩10%機會。

陳忠佐在臉書專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」發文指出，出現蛋疼時，可能是罹患以下5種疾病的警訊，因此當發生疼痛、悶痛或腫塊異常，務必立即到泌尿科就診檢查：

●疝氣：在泌尿科常見「腹股溝疝氣」，是腸子掉進陰囊所造成，導致蛋蛋腫脹，需透過疝氣修補手術，將脫垂的腸子復位。若長期未處理，會導致器官壞死。

●睪丸扭轉：好發在激烈活動後，或睡覺中發生，通常會是單側睪丸突然疼痛，並呈現向上縮的狀態。當睪丸內的精索扭轉時，會造成供血受阻，造成腫大疼痛，甚至噁心嘔吐，建議第一時間到急診處理，把握黃金搶救時間6小時內，90%的睪丸可恢復血流量，若超過12小時才治療就僅剩50%機率，甚至過了1天，只剩10%機會。

醫師表示，睪丸扭轉好發在激烈活動後，或睡覺中發生，通常會是單側睪丸突然疼痛，並呈現向上縮的狀態；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，睪丸扭轉好發在激烈活動後，或睡覺中發生，通常會是單側睪丸突然疼痛，並呈現向上縮的狀態；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

●睪丸水腫：陰囊外觀腫大、摸起來有水感，多為積液造成，腫脹的程度會依積水多寡不同。如為40歲以下的男性，須評估是否有腫瘤生長的可能。

●精索靜脈曲張：外觀上會有一條條明顯的血管突起，像爆青筋的感覺，是陰囊內的靜脈曲張，可能導致不孕或脹痛感，長期站立、運動後加重需注意。

●睪丸、副睪丸發炎：蛋蛋外觀會紅腫發熱，通常與泌尿道感染有關，經細菌感染造成，伴隨解尿疼痛。常見的致病原因為尿道感染或淋病，需透過抗生素與止痛消腫藥物治療。

​養成自我檢查 及早發現

​陳忠佐建議，除了上述的急性症狀外，平時也應養成自我檢查的習慣，在洗澡時定期摸一下蛋蛋，熟悉一下正常健康的蛋蛋質地，若發現兩側摸起來有明顯的腫塊或質地差異，可以盡早就醫，避免延誤治療時機。

​陳忠佐補充，雖然睪丸癌相對其他癌症較少見，卻是15-35歲年輕男性最常見的惡性腫瘤，其初期無疼痛症狀，卻會逐漸產生腫脹變硬塊，因此自我檢查，也能及早發現，超過9成的患者能康復。

醫師建議，在洗澡時定期摸一下蛋蛋，若發現兩側摸起來有明顯的腫塊或質地差異，應盡速就醫、治療；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師建議，在洗澡時定期摸一下蛋蛋，若發現兩側摸起來有明顯的腫塊或質地差異，應盡速就醫、治療；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中