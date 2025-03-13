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英2歲童染疱疹瞎眼 只因一個吻

2025/03/13 14:17

英2歲童染疱疹瞎眼 只因一個吻

英國兩歲幼童朱萬（Juan Saaiman）因親友的一個親吻，不幸感染單純疱疹病毒（HSV），導致左眼失明。（圖取自臉書「Hunter Keneway」）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國一名兩歲幼童因親友的一個親吻，不幸感染單純疱疹病毒（HSV），導致左眼失明。悲痛的母親蜜雪兒·塞曼（Michelle Saaiman）警告家長：「千萬別讓任何人親你的孩子！」

《每日郵報》12日報導，這名幼童朱萬（Juan Saaiman）最初左眼腫脹且流淚不止，母親以為是普通過敏或感染，直到帶往醫院檢查，醫師才發現他的角膜已出現4公厘的穿孔。經過多次手術與抗病毒治療，仍無法挽救視力，導致左眼永久失明。

醫師研判，朱萬可能因親友親吻臉頰或額頭，病毒透過手部接觸進入眼睛，進而感染角膜並引發嚴重併發症。單純疱疹病毒（HSV）主要經由接觸傳播，成人感染後通常表現為唇疱疹（俗稱「嘴破」），但對免疫系統尚未發育完全的嬰幼兒來說，HSV感染可能導致致命性腦炎或嚴重視力損傷。

母親塞曼憶述，兒子感染後病況迅速惡化：「他開始哭鬧不止，眼睛腫脹模糊，彷彿有異物擋住視線。我心都碎了，沒想到只是親吻，竟會帶來如此可怕的後果。」

目前，朱萬的右眼仍健康，但家人擔心病毒可能再次攻擊，因此嚴格遵守醫療團隊的建議。母親也透過社群媒體提醒其他家長：「請保護你的孩子，不要讓任何人親吻他們，特別是新生兒！HSV可能造成無法挽回的傷害。」

醫療專家表示，HSV雖然常見，但對嬰幼兒風險極高，建議家長謹慎防範，避免讓有唇疱疹或疑似感染者接觸嬰幼兒，並勤洗手，減少病毒傳播機會。

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