新竹台大分院率團赴菲律賓肺病中心 合作培育胸腔介入人才

新竹台大分院團隊指導菲律賓肺病中心醫師執行胸腔疾病手術治療，包括影像定位及術中擺位變更後病灶辨識等技術，並提供相關處置建議。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹台大分院拓展國際合作再添一樁！新竹台大分院表示，近日與菲律賓肺病中心簽署長期人才培訓合作備忘錄，攜手培育胸腔介入專業人才，期許透過雙方的努力，共同提升亞太區胸腔介入醫學的臨床技術與人才培育，造福更多病人。

新竹台大分院表示，肺部相關疾病在菲律賓十大死因中占據重要位置，包括慢性阻塞性肺病（COPD）、肺炎及其他呼吸系統疾病。為提升診療水準，菲律賓肺病中心於今（2025）年1月啟用該國首座整合式手術室，並邀請新竹台大分院團隊參與開幕典禮，雙方正式簽署人才培訓合作協議。此外，菲方更聘任新竹台大分院胸腔介入醫學中心主任楊順貿醫師為榮譽顧問，象徵雙方合作邁向新階段。

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這次簽署儀式由副院長吳志成率團，成員包括胸腔介入醫學中心主任楊順貿、心臟內科醫師黃冠智、外科部放射師鍾文淵、品質管理中心護理師謝明芫及國際醫療中心管理師李岱貞。團隊除參與簽約，也進行兩例示範手術，並與菲方團隊進行多專科病例討論，指導影像定位與手術治療技術，針對術中擺位改變導致影像視角無法清楚顯示病灶的情境提供解決方案。

院長余忠仁表示，菲律賓肺病中心整合式手術室的啟用，是當地胸腔介入醫學發展的重要里程碑。該院積極推動醫療專業與國際合作，期待未來與LCP建立更緊密的夥伴關係，共同提升胸腔介入醫學水準。

菲律賓肺病中心院長Dr. Vincent M. Balanag Jr.則感謝新竹台大分院在該院籌設新手術室及胸腔介入團隊時提供的技術支援，並表示未來將深化雙方合作，共同設計更緊密的培訓計畫，以提升當地胸腔介入醫師的專業技能。

新竹台大分院說明，菲律賓肺病中心位於馬尼拉昆松市，是該國胸腔疾病的國家級轉診醫院，擁有237張病床，每年執行約2000例胸腔手術。

而新竹台大分院胸腔介入醫學中心為「西門子亞太區胸腔介入訓練中心」，在透視導引肺內導管技術、機械手臂輔助肺部消融治療及各式影像導引介入性治療等領域持續發展。近五年來，團隊發表近20篇相關論文，並獲生策會2018、2025年國家品質標章、2020年國家新創獎及2023年國家醫療品質獎肯定，吸引亞太地區胸腔專家來院接受短中長期培訓。

新竹台大分院副院長吳志成率團前往菲律賓肺病中心，簽署長期人才培訓合作備忘錄。（新竹台大分院提供）

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