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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

停經女性不定期出血勿輕忽 恐罹患「子宮內膜癌」

2025/03/13 09:46

醫師透過超音波檢查，發現吳女士子宮內膜增生異常。（台北慈濟醫院提供）

醫師透過超音波檢查，發現吳女士子宮內膜增生異常。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕60歲吳女士停經後仍不定期出血，定期在醫院追蹤檢查發現，子宮內膜厚度異常增生，進行「子宮內膜搔刮術」進一步採樣發現吳女士的子宮中有一塊肉瘤，若不及時處理，很有可能病變為「子宮內膜癌」，雙方討論後，決定以摘除子宮方式根除病灶，術後吳女士不再受異常出血困擾，生活品質大幅提升。

台北慈濟醫院婦產部醫師邵芷萱指出，女性癌症「子宮體癌」為「國人前10大癌症排行」第10名，「子宮體癌」又細分為「惡性子宮肉瘤」及「子宮內膜癌」，而其中「子宮內膜癌」佔9成以上，子宮壁外層到內層是由漿膜層、平滑肌肉層及內膜層三層組織構成，當子宮最內層的內膜層長出惡性腫瘤，即為「子宮內膜癌」，好發於50歲前後停經的女性，以及肥胖、糖尿病、多囊性卵巢症候群者。

她表示，其病因目前醫學上並無確切說法，但是若內膜層接受到過多雌激素荷爾蒙刺激，就會大幅增加病變機率，子宮內膜癌主要症狀為不正常出血，但有些患者可能無明顯症狀，且近年有年輕化趨勢，部分原因與飲食西化、環境荷爾蒙有關。

邵芷萱提醒，女性愛用的營養品如膠原蛋白、胎盤素等，部分可能因含有雌激素或是會刺激雌激素的成分，食用後易導致荷爾蒙過剩，進而造成內膜病變，甚至增加罹癌風險，因此，在補充營養品的同時，更需審慎留意成份來源。

她表示，由於缺乏類似子宮頸抹片的普及篩檢方法，子宮內膜癌的診斷較為困難，目前多使用「子宮內膜抽吸術」或是「子宮內膜搔刮術」進行子宮內膜的採樣，並將檢體送至病理化驗，再進一步評估。

臨床上會依據內膜增生情況、病灶嚴重程度及病人臨床狀況如體力等決定採樣方式。若經過病理檢驗確定為「內膜癌」，治療則主要會以手術為主，輔以放射治療、化療及標靶治療等方式移除病灶，早期5年存活率可高達90％，晚期則大幅減半至30％以下，因此及早發現可以及早治療。

台北慈濟醫院婦產部醫師邵芷萱。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院婦產部醫師邵芷萱。（台北慈濟醫院提供）

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