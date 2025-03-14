自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》升級版蘿蔔糕這樣做 農糧署授3口味

2025/03/14 06:30

農糧署傳授咖哩、避風塘、泡菜3種口味的蘿蔔糕作法。（圖取自photoAC）

農糧署傳授咖哩、避風塘、泡菜3種口味的蘿蔔糕作法。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃膩普通款蘿蔔糕了嗎？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享蘿蔔糕3吃，將蘿蔔糕升級成「高級料理」，無論是濃郁香醇的咖哩風味、蒜香刷嘴的避風塘料理，或酸辣爽口的泡菜搭配，每一口都驚喜滿滿。

依照農糧署先前提過的蘿蔔糕作法，需要準備蘿蔔800克、在來米粉180克、太白粉20克、鹽7克、油一些、胡椒粉適量。將蘿蔔削皮刨絲，再用少許油以中小火拌炒至出水，煮熟可加一些紅蔥頭、放鹽、胡椒。

之後將「在來米粉1：水1」混合攪拌成粉漿；先關火，倒入粉漿伴勻，加太白粉，再開中小火拌至黏稠；最後拿容器抹油，把剛煮好的蘿蔔泥倒入，放電鍋蒸20分鐘（2杯水）；放涼冷藏4小時以上就能脫模下鍋油煎或炊煮。

●咖哩蘿蔔糕

食材：蘿蔔糕適量、麵粉1大匙、蛋液2顆、咖哩粉1大匙。

1.咖哩粉、麵粉、蛋液打成麵糊。

2.蘿蔔糕沾麵糊，入油鍋炸至酥脆。

3.起鍋後再灑些咖哩粉。

咖哩蘿蔔糕。（圖取自農糧署）

咖哩蘿蔔糕。（圖取自農糧署）

●避風塘蘿蔔糕

食材：蘿蔔糕450克、蒜酥30克、乾辣椒10克、麵包粉20克、蔥花少許、豆豉少許、地瓜粉少許。

1.蘿蔔糕切塊，裹地瓜粉油炸至金黃備用。

2.下油炒蒜酥、乾辣椒、豆豉、麵包粉再加調味料，拌勻。

3.倒入蘿蔔糕拌炒，撒上蔥花。

避風塘蘿蔔糕。（圖取自農糧署）

避風塘蘿蔔糕。（圖取自農糧署）

●泡菜蘿蔔糕

食材：蘿蔔糕適量、韓式泡菜100克、蔥蒜少許、醬油／蠔油1大匙。

1.蘿蔔糕切小塊煎至酥脆備用。

2.爆香蒜末、蔥段。

3.加入韓式泡菜、調味料與蘿蔔糕拌炒。

泡菜蘿蔔糕。（圖取自農糧署）

泡菜蘿蔔糕。（圖取自農糧署）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中