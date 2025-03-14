健康網》升級版蘿蔔糕這樣做 農糧署授3口味

農糧署傳授咖哩、避風塘、泡菜3種口味的蘿蔔糕作法。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃膩普通款蘿蔔糕了嗎？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享蘿蔔糕3吃，將蘿蔔糕升級成「高級料理」，無論是濃郁香醇的咖哩風味、蒜香刷嘴的避風塘料理，或酸辣爽口的泡菜搭配，每一口都驚喜滿滿。

依照農糧署先前提過的蘿蔔糕作法，需要準備蘿蔔800克、在來米粉180克、太白粉20克、鹽7克、油一些、胡椒粉適量。將蘿蔔削皮刨絲，再用少許油以中小火拌炒至出水，煮熟可加一些紅蔥頭、放鹽、胡椒。

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之後將「在來米粉1：水1」混合攪拌成粉漿；先關火，倒入粉漿伴勻，加太白粉，再開中小火拌至黏稠；最後拿容器抹油，把剛煮好的蘿蔔泥倒入，放電鍋蒸20分鐘（2杯水）；放涼冷藏4小時以上就能脫模下鍋油煎或炊煮。

●咖哩蘿蔔糕

食材：蘿蔔糕適量、麵粉1大匙、蛋液2顆、咖哩粉1大匙。

1.咖哩粉、麵粉、蛋液打成麵糊。

2.蘿蔔糕沾麵糊，入油鍋炸至酥脆。

3.起鍋後再灑些咖哩粉。

咖哩蘿蔔糕。（圖取自農糧署）

●避風塘蘿蔔糕

食材：蘿蔔糕450克、蒜酥30克、乾辣椒10克、麵包粉20克、蔥花少許、豆豉少許、地瓜粉少許。

1.蘿蔔糕切塊，裹地瓜粉油炸至金黃備用。

2.下油炒蒜酥、乾辣椒、豆豉、麵包粉再加調味料，拌勻。

3.倒入蘿蔔糕拌炒，撒上蔥花。

避風塘蘿蔔糕。（圖取自農糧署）

●泡菜蘿蔔糕

食材：蘿蔔糕適量、韓式泡菜100克、蔥蒜少許、醬油／蠔油1大匙。

1.蘿蔔糕切小塊煎至酥脆備用。

2.爆香蒜末、蔥段。

3.加入韓式泡菜、調味料與蘿蔔糕拌炒。

泡菜蘿蔔糕。（圖取自農糧署）

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