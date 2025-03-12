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健康網》3大壞習慣加速「免疫老化」 醫推6大營養素重建防護力

2025/03/12 21:46

健康網》3大壞習慣加速「免疫老化」 醫推6大營養素重建防護力

適當補充關鍵營養素，可維持免疫平衡、降低慢性發炎；示意圖。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣忽冷忽熱，以致不少人覺得自己快要生病了！初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航提醒，人體免疫力從40歲起，便開始明顯下降，不良的飲食習慣、睡眠不足與高壓生活是免疫老化的關鍵因素，因而建議民眾，應適量補充維生素C、維生素D、Omega-3脂肪酸、鎂、鋅及硒等6大營養素，重建防護力。

免疫力下降 非老年人專利

魏士航解釋，免疫老化（Immunosenescence）不僅削弱抵禦病毒、細菌的能力，還可能引發慢性發炎，導致免疫細胞長期受損，陷入惡性循環。當促發炎細胞激素增加，除了提升臨床疾病風險，還會加速肌肉流失、脂肪代謝異常與胰島素阻抗，增加癌症、心血管疾病及糖尿病等風險。

魏士航根據一篇刊登在《臨床內分泌代謝期刊》的研究顯示，沒有其他慢性病的高齡肥胖者，其體內約有30%的促發炎因子IL-6來自脂肪組織，遠高於正常體重的同齡者。

35歲主管免疫失衡 反覆唇疱疹

魏士航指出，曾有一名35歲業務主管，因長期飲食失衡與高壓工作，導致免疫力下降，經常感冒、胃食道逆流，甚至反覆長唇疱疹。他習慣以高糖手搖飲代替正餐，深夜則依賴速食、油炸食物紓壓。

就診時，BMI33.4、體重達99.5公斤，檢測顯示，胰島素阻抗值（HOMA-IR）3.5，發炎指標（hs-CRP）過高。經過飲食調整、體重管理及營養補充，如高單位維生素C點滴與口服鎂錠等，免疫狀況才明顯改善。

「吃對」營養素  比「多吃」更重要 

為維持免疫平衡、降低慢性發炎，魏士航建議補充以下6大關鍵營養素：

為維持免疫平衡、降低慢性發炎，魏士航醫師表示，日常生活中也可透過補充維生素C、D等6大營養素調節免疫力。（初日診所提供）

為維持免疫平衡、降低慢性發炎，魏士航醫師表示，日常生活中也可透過補充維生素C、D等6大營養素調節免疫力。（初日診所提供）

●維生素C：具抗氧化作用，能提升免疫力。但蠶豆症患者及心腎功能不佳者應諮詢醫師後再使用。

●維生素D：平衡免疫系統、減少發炎，降低自體免疫疾病風險。

●Omega-3脂肪酸：具抗發炎作用，調節免疫功能。

●鎂：穩定神經與免疫系統，減少長期發炎。缺鎂者易疲倦、睡眠品質下降，進而削弱免疫力。

●鋅：維持免疫系統正常運作，缺乏時感染風險增加。

●硒：調節免疫反應，防止過度發炎，減少細胞損傷。

魏士航提醒，人體免疫力從40歲起，便開始明顯下降，不良的飲食習慣、睡眠不足與高壓生活是免疫老化的關鍵因素。（初日診所提供）

魏士航提醒，人體免疫力從40歲起，便開始明顯下降，不良的飲食習慣、睡眠不足與高壓生活是免疫老化的關鍵因素。（初日診所提供）

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