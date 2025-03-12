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邱泰源拍板！ 將推護理人員跨科支援、颱風天出勤指引

2025/03/12 19:18

台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇說明與衛福部的會議共識。（記者林惠琴攝）

台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇說明與衛福部的會議共識。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部今（12日）召開與台灣醫療工會聯合會的定期協商會議，經過2個多小時討論後，計有3點共識，包含衛福部長邱泰源首度裁示推行護理人員跨科支援指引、醫事人員颱風天出勤指引，以及健保提高護理費等作為，應該設立機制確保費用有回饋給基層人員。

邱泰源表示，今日會議氣氛很好，取得很多共識，感謝工會提供許多建議，會再進行最後的確認與落實，希望改善整個醫療環境，讓醫護人員有一個好的工作環境來照顧人民的健康。

台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇指出，目前護理人員跨科調動支援，像是兒科護理師到精神科服務，是完全不同的領域，必須承受很大的壓力，增加離職意願，感謝今日部長明快地裁示將推行護理人員跨科支援指引，保障護理師不會被無故調動，創造友善環境，勞動有保障。

台灣醫療工會聯合會副理事長郭蕢瑩說明，跨科支援是幾乎每家醫院都會發生的事情，有些團體完全反對，但站在他們的立場，照顧患者確實需要人力，而現在醫院確實沒有人力，因此並未絕對反對，但要求訂定指引，已經與照護司溝通2年均未達共識，所幸今日部長裁示推動、很有魄力，要是以後也這麼有魄力就好了。對於制度總算往前推動，是第一線人員很好的保障。

趙麟宇指出，去年醫事人員颱風天出勤引發一些討論，衛福部聽到基層聲音，也同意研議相關指引，保障醫事人員未來的職業安全。

郭蕢瑩提到，健保署預計規劃調整急重症醫護費用，但從過去的經驗來看，相關給付並沒有用在護理人員身上，造成流動率高，希望不論是增加點數或點值，在一直撒錢以外，也要追究撒的錢去了哪裡？怎麼用？必須通盤考量是否達到原本的目標，並且設立監控制度，要明確訂定用途，並且由各方緊盯，才能避免重演拿護理費買推車的事件，相信健保署會很快訂出來。

衛福部次長林靜儀說明，目前護理人員跨科調動支援，工會已經提供其版本參考，以及颱風天出勤指引等，都會再進行討論，上路時間點未定，將盡快推行，另外薪資牽涉複雜，也希望獎勵或給付能夠反映在醫事人員身上。

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