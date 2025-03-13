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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》藍莓嘗鮮3撇步 農糧署：保存「1動作」最重要

2025/03/13 08:31

農糧署表示，藍莓表皮白霧狀的果霜，是漿果生長形成的天然蠟質層，可保持果實新鮮。藍莓買回家先不要清洗，保持乾燥置於冰箱冷藏，約可保存1-2週；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署表示，藍莓表皮白霧狀的果霜，是漿果生長形成的天然蠟質層，可保持果實新鮮。藍莓買回家先不要清洗，保持乾燥置於冰箱冷藏，約可保存1-2週；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕素有「藍寶石」之稱的藍莓不但熱量低，且富含花青素、膳食纖維、抗氧化劑等營養素，還有助於抑制發炎反應、減少神經細胞損傷、延緩老化。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA-農糧署」發文指出，品嘗新鮮的藍莓，要挑選外型飽滿、顏色深、表面光滑果粉多的果實，保存方面則先不要清洗，保持乾燥冷藏，可延長保鮮期。

農糧署說，藍莓屬於全日照植物，從開花到採收，約需50-90天不等。花朵凋謝後，花托會膨大結成綠果，等到果實由綠轉為洋紅，再轉為深靛藍，也就是藍莓成熟時。台灣常見藍莓品系，以需冷性較低的南高叢藍莓及兔眼藍莓為主，視不同品種，4-7月為盛產期，果香馥郁，融合扎實飽滿的酸甜風味。

農糧署表示，新鮮是國產藍莓的最大特點，同時也可大幅減少運輸產生的碳排放。此外，藍莓富因含花青素、膳食纖維、維他命等營養素，因此也有「超級食物」的稱號。想要品嘗新鮮藍莓怎麼挑？對此，農糧署提出以下3要點：

品嘗新鮮藍莓3步驟

●選購：挑選外型飽滿、顏色呈深藍紫或藍黑色、表面光滑果粉多的果實，避免已出現皺紋或外觀軟爛的藍莓。而藍莓表皮白霧狀果霜是漿果生長形成的天然蠟質層，既可保持新鮮，也能避免菌類孳生。

農糧署說，選購藍莓時，除須注意外型、顏色，尤應避免挑選已出現皺紋或外觀軟爛的果實；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署說，選購藍莓時，除須注意外型、顏色，尤應避免挑選已出現皺紋或外觀軟爛的果實；示意圖。（圖取自freepik）

●保存：藍莓買回家先不要清洗，保持乾燥置於冰箱冷藏，約可保存1-2週。

●清洗：有機栽培的藍莓，只要在食用前用水輕柔洗去表層塵土即可，應避免過度清洗而影響口感。

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