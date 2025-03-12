台大雲林分院「狗醫生」報到 預計5月正式服務

台大醫院雲林分院迎來2隻狗醫生，院方預計5月正式服務病患。（台大醫院雲林分院提供）

〔記者李文德／雲林報導〕動物輔助治療無論在我國甚至世界已被廣泛應用，台大醫院雲林分院也首度迎接2隻狗醫生「林小福」與「奶昔」，以治療犬陪伴病患提供身心靈支持。院方表示，未來將先以安寧病房、腫瘤科病房、整合醫學病房及老年醫學科，作為示範場域，讓更多病人在療程中感受到溫暖與關懷。

台灣狗醫生計畫始於1999年底，由陳秀宜小姐經亞洲動物基金會協助發起，狗醫生大使們定期到醫院、老人養護中心、特殊教育中心進行義務的探訪活動。目前國內有100多隻的授證狗醫生大使，品種涵蓋多元，亦有多位混種犬大使。

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台大醫院雲林分院近日來了「林小福」、「奶昔」2隻狗醫生與安寧病房、老年醫學科、腫瘤醫學科病房病患互動，因狗兒可愛的模樣，吸引不少病患直呼「心都要融化了」，甚至還拿出手機請求護理師幫忙拍下合照。

台大醫院雲林分院迎來2隻狗醫生，院方預計5月正式服務病患。（圖由台大醫院雲林分院提供）

台大醫院雲林分院迎來2隻狗醫生，院方預計5月正式服務病患。（台大醫院雲林分院提供）

院長馬惠明表示，動物輔助治療文獻已多達6900篇之多，顯示此輔助治療對病人有生理、心理及社會之促進，亦對醫護人員也有壓力紓解成效，尤其在安寧照護中，使病人以輕鬆心態面對日子。狗醫生療法已在國內外多家醫療機構證實能有效提升病患的情緒穩定度與生活滿意度。此次邀請狗醫生大使團先進行初步接觸、體驗，未來會再安排動物輔助活動及治療課程，針對同仁進行專業授課，將先以安寧病房、腫瘤科病房、整合醫學病房及老年醫學科，作為示範場域。

護理部主任余春娣指出，4月7日將與台灣狗醫師協會合作，開放讓護理師們進行相關課程教育訓練，預計5月初院內「狗醫生」正式上線，初步規劃每個月初擇定1天1小時，讓安寧病房、腫瘤科病房、整老年醫學科病患加入，預計超過20名病患能進行動物輔助治療。

台大醫院雲林分院迎來2隻狗醫生，院方預計5月正式服務病患。（台大醫院雲林分院提供）

台大醫院雲林分院迎來2隻狗醫生，院方預計5月正式服務病患。（台大醫院雲林分院提供）

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