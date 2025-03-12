熟男腹脹如孕？攝護腺「中葉」肥大阻尿流 險引尿毒症

左側為個案攝護腺中葉肥大堵塞膀胱出口，造成排尿困難。右側為利用雷射精準刮除多餘的攝護腺組織，術後迅速恢復排尿順暢。（東元綜合醫院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹一名55歲王先生近幾個月深受頻尿、小便無力、尿不乾淨的症狀所困擾，甚至出現腹脹難耐，嚴重影響生活品質和工作進度，頻繁如廁讓他害怕異樣眼光，嘗試各種藥物治療，但效果有限，直到在東元綜合醫院泌尿科醫師戴順慶的診斷下，確診為攝護腺肥大，合併攝護腺「中葉」增生，經採用「內視鏡雷射手術」，成功為王先生移除增生的攝護腺組織，排尿終於不再滴滴答答，重拾健康生活！

戴順慶指出，攝護腺肥大是50歲以上的男性常見的泌尿道疾病，隨著年齡越來越肥大並壓迫到尿道，會有排尿不順、頻尿、尿不乾淨等症狀。一般的攝護腺肥大，指的是上下左右四葉肥大，但是王先生的情況相當少見。

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主因是攝護腺「中葉」肥大完全擋住膀胱出口，原本能夠利用口服藥物擴張及放鬆攝護腺改善排尿，但是攝護腺中葉肥大就像一顆大貢丸凸向膀胱內，幾乎堵住一半的膀胱出口，以致於尿液需要跨越一顆大貢丸才能排出，就像是隧道出口堵了一個大石頭，膀胱尿液必須足夠滿才能跨越石頭向外排出，但是出去的路徑也相當狹小，幾乎堵住，造成排尿不乾淨，小便完還會持續有餘尿感。

戴順慶解釋，中葉肥大對於藥物治療的反應並不理想，必須採用「內視鏡雷射手術」為病人移除增生的攝護腺組織，手術過程就像為「橘子去肉」，利用雷射精準移除多餘的攝護腺組織。

雷射手術的優點在於出血量少、住院時間短約、恢復快、不影響性功能，病人滿意度高，術後2-3天即出院，迅速恢復排尿順暢。

戴順慶表示，攝護腺肥大並非老人專利，也曾遇過40-50歲的案例。提醒男性若出現排尿困難、尿流細小等症狀就應該及早就醫檢查，拖延不處理，阻塞造成尿液回流，不只影響腎功能，嚴重還可能導致「尿毒症」。而當尿液回堵至腎臟通常不會疼痛，容易忽視，再拖延到後期可能危及生命，所以務必積極尋求醫療院所正確診斷，以免延誤治療。

泌尿科戴順慶醫師指出，攝護腺肥大是50歲以上的男性常見的泌尿道疾病，隨著年齡越來越肥大壓迫到尿道，會有排尿不順、頻尿、尿不乾淨等症狀。（記者廖雪茹攝）

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