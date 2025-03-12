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健康 > 護眼顧齒

預防小朋友蛀牙 北市近10年呈下降趨勢

2025/03/12 12:54

兒童對疾病感受性高、免疫力低，需要醫療悉心照護。（資料照；南投醫院提供）

兒童對疾病感受性高、免疫力低，需要醫療悉心照護。（資料照；南投醫院提供）

〔記者劉詠韻／台北報導〕為了幫助小朋友維護牙齒健康，台北市府去（2024）年辦理學齡前童口腔、視力及聽力篩檢分別計5.6萬人、4.0萬人及1.7萬人，近十年口腔齲齒率及視力疑似異常率大致呈下降趨勢。

主計處表示，台北市政府提供學齡前兒童整合性篩檢服務，透過早期篩檢及診斷以掌握兒童最佳治療時期。衛生局統計，113年全年市府辦理學齡前兒童口腔、視力及聽力篩檢分別5.6萬人、4.0萬人及1.7萬人，其口腔齲齒率為27.9%、視力疑似異常率為17.2%及聽力疑似異常率為6.4%；相較112年減少3.3、1.0及3.4個百分點，若與104年比較，近十年口腔齲齒率及視力篩檢疑似異常率分別減少23.8及5.4個百分點。

另外，鑑於兒童對疾病感受性高、免疫力低，需要醫療悉心照護，北市府因此開兒童醫療補助計畫，依衛生局統計，113年全年市府辦理兒童醫療補助計補助14.8萬人次、3,981.3萬元，其中未滿6歲第1類及特殊弱勢族群的第2類兒童計補助9.6萬人次、3,240.5萬元。

為鼓勵國人生育並減輕生育子女較多家庭的經濟負擔，市府另針對第3胎包含以上6歲，以下第3類兒童加碼醫療補助，113年計補助5.2萬人次（占35.2%）、740.8萬元（占18.6%）。

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