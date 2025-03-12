「大大攜手 讓愛延續」 捐血「家」年華活動竹縣起跑

新竹縣新埔鎮義消李芷鈴今天第11次進入捐血車捐血助人也幫助自己。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕大大數位慈善基金會跟台灣血液基金會策劃，自3月1日起，從台灣北到南，將連辦7場的「大大攜手 讓愛延續捐血『家』年華」活動，第4站於今（12）日在新竹縣政府前廣場啟動，未來1週，大新竹除有竹北號定點捐血車可以捐血，在竹北市民免費公車家樂福站、新竹捐血中心愛心樓以及竹市西大捐血室也都受理，爭取7個縣市棒棒相傳後拚出1萬2000袋、共300萬cc的熱血成績。

大大數位基金會表示，年初血庫存量一度逼近歷史低點，而根據台灣血液基金會最新統計資料顯示，台北、新竹、台中、高雄4處的捐血中心血液庫存量目前仍處於「偏低」狀況，各血型的血量仍然缺乏。

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新竹縣新埔鎮的義消李芷鈴說，她已經當了7、8年的快樂捐血人。（記者黃美珠攝）

為此他們在台北、新北、桃園、竹縣、苗栗、台中、高雄7個縣市舉辦「大大攜手 讓愛延續捐血『家』年華」活動，3月1日從台北市起跑後依序登場，今天已經推進到新竹縣、第4站，整個新竹縣市從即日起到下週三（19日）之前，都有前述各點可以提供民眾踴躍響應捐血。

此外，他們也跟新竹縣在地的北視有線電視公司一起捐贈縣府體育發展基金200萬，以協助培訓績優體育選手，讓他們不論在國內訓練或是出國比賽都不虞匱乏，進而取得優異成績。

基於好事大家一起來，大大數位基金會邀請香園紀念教養院、喜憨兒烘焙屋竹北工作站等5個公益團體，以及縣府警局、消防局、以及各地義消等一起現場設攤，提供預防犯罪、防火、防災等地宣導工作。

新埔義消李芷鈴就說，她加入義消後看很多人響應捐血，聽說捐血有助血液循環等助益身體健康，所以她從7、8年前開始就成為快樂的捐血人，今天也將貢獻500cc，以此助人也幫助自己。

捐血車窗內、外可見，新竹縣的警、消防人員以及義消同仁們不分年齡挽起袖子響應捐血。（記者黃美珠攝）

「大大攜手 讓愛延續捐血『家』年華」活動，第4站今天在新竹縣政府前廣場啟動。（記者黃美珠攝）

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