健康網》天冷常跑廁所？ 醫：真的會！靠1招緩解

醫師表示，天冷確實容易讓人想上廁所；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期將有新的寒流到來；你是否曾注意到，天氣寒冷時，頻繁地想跑廁所？三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻指出，天氣冷時，真的容易想上廁所。原因有二：首先，天冷四肢血管收縮，將液體擠回血液中，進而刺激心臟分泌激素，製造更多尿液，使人產生尿意；再者，也可能是減少喝水頻率，使尿液濃度變高，而刺激膀胱，增加排尿頻率，因此建議天冷做好保暖，可減少頻尿問題。

高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發影片分享，天氣冷時，四肢的血管會收縮，就會將這些液體擠回血液中，使得血管中的容積增加，刺激心臟分泌一種激素，製造更多尿液，使人產生尿意，而想要排尿。

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高銘鴻進一步解釋，除此之外，天冷時也會容易不想喝水，使尿液濃度變高，因此可能會刺激膀胱，提高排尿頻率。

醫師指出，天冷時飲水量減少，使尿液濃度變高，因此可能會刺激膀胱，提高排尿頻率；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

不過，頻繁排尿，總會擔心是否有膀胱過動症問題；對此，高銘鴻曾指出，膀胱過動症確實會有急尿、頻尿、夜尿、甚至尿失禁的狀況，但只要1天不超過8次排尿，其實都是正常範圍。因此特別提醒，若發現每日排尿次數超過8次以上，甚至不到2小時就需如廁解尿，就要當心可能是膀胱炎、尿道炎、攝護腺發炎或者肥大等泌尿問題，建議就醫檢查、治療。

如何緩解天冷常常想排尿的問題？高銘鴻建議，做好保暖差很多！不過，由於隨著年齡增長，長者膀胱收縮力退化，也會製造更多尿液，容易夜尿增加，建議除了四肢保暖外，也應控制飲水量，建議下午後減少飲水量，且應避免此時飲用茶、咖啡，降低頻尿問題。

醫師提及，想要減少天冷容易想排尿的困擾，建議做好保暖，緩解天冷常排尿問題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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