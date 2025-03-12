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健康 > 杏林動態

廚師赴恆春半島分享包水餃 啟發學童夢想起點

2025/03/12 11:46

廚師到恆春半島示範包水餃，教孩子做料理。（記者蔡宗憲攝）

廚師到恆春半島示範包水餃，教孩子做料理。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島不少部落地處偏遠，許多孩子對外接觸資訊有不少落差。長期關懷部落孩子的恆春基督教醫院（簡稱恆基），邀請專業廚師進入課輔班帶孩子包水餃，告訴他們如何用簡單，容易上手的方式，製作美味的水餃。不少孩子興奮問著大廚「可以自己做來賣，改善生活嗎？」刺激這些小腦袋更多對未來的夢想可能。

「老師，我爸爸沒工作，我們家可以包水餃賣耶！」有孩子對著大廚及課輔班老師說的這番話，反映出孩子對家中經濟困境的敏銳觀察，透露出他們內心想改變現狀，感受到食物價值外，更開始思考，這樣的技能是否能改變自己的未來。

恆基志工團隊指出，對這些孩子來說，「工作」往往意味著家長四處打零工、不穩定的收入，甚至無法預測的未來。但這一天，他們開始意識到，自己的雙手也能創造機會，也許家中的餐桌，就能成為翻轉命運的起點。

兒童跟著廚師示範嘗試包水餃。（記者蔡宗憲攝）

兒童跟著廚師示範嘗試包水餃。（記者蔡宗憲攝）

院長顏簡美珠表示，感謝力麗觀光董事長蔡宗易攜專業廚師付出，山區部落穩定經濟來源稀缺，多數家庭依賴零工維生，缺乏長遠生計規劃。如能發展部落特色水餃產業，不僅能讓家長們獲得穩定收入，也能帶動社區經濟，為孩子們創造更安心的成長環境。這場水餃體驗，不只是料理的學習，更是埋下了一顆夢想的種子，讓孩子開始思考自己的未來。

恆基除了職人帶來技藝體驗，更進行兩性防治衛教，透過深入淺出的方式，讓孩子學會自我保護，也讓家長提升警覺意識，希望透過早期宣導，有效防範，為孩子築起一道保護屏障，讓他們能安心學習、快樂成長。

小朋友專心包水餃。（記者蔡宗憲攝）

小朋友專心包水餃。（記者蔡宗憲攝）

廚師到恆春半島偏鄉分享料理。（記者蔡宗憲攝）

廚師到恆春半島偏鄉分享料理。（記者蔡宗憲攝）

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