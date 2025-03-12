心臟跳不動險昏厥！「微型心臟電池」 助九旬翁恢復心律

膠囊心臟節律器可避免傳統心臟節律器相關的手術風險。（光田醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕92歲王姓老翁近日突出現胸悶、頭暈、氣喘、心跳過慢，甚至連坐著都會暈眩，經光田綜合醫院心臟內科醫師劉崢偉檢查後發現，其心臟每分鐘跳動少於40次，因心跳過慢，心臟無法有效輸送血液和氧氣，導致昏厥等不適症狀，經建議採用自費的「膠囊心臟節律器」手術，傷口小、恢復快，術後心跳即趨於穩定。

劉崢偉表示，正常情況下，老年人的心跳應維持在每分鐘50次以上，因王姓老翁高齡，體力恐無法負荷裝設「傳統永久性心律調節器」，因而建議自費採用「膠囊心臟節律器（簡稱「膠囊」）」介入治療，可避免傳統心臟節律器相關的手術風險，術後心跳次數即趨於穩定。

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劉崢偉指出，膠囊因採無導線設計，透過鼠蹊部靜脈置入鞘管後，利用導引管將膠囊放置於右心室中膈上即可完成植入。體積僅一顆花生米大小（約2.59公分/1.8克），施放時僅需30分鐘至1小時，且無須劃開鎖骨下方肌膚製作囊袋放置電池，更可避免因導線或囊袋所衍生的感染、氣血胸等併發症。手術傷口小、術後恢復快，特別適合糖尿病患者等傷口癒合能力較差的群體，且術後無須擔心表皮傷口破損或癒合不良等情況。

相較之下，傳統永久性心律調節器手術，雖有健保給付項目，但導線的設計，加上電池較大，需要在鎖骨下開創囊袋放置電池，手術過程較為複雜、耗時較長，傷口恢復期較長（約3–7天不等），術後並需密切追蹤植入部位的傷口情況，以降低感染風險及其他相關併發症的發生，例如導線斷裂、導線移位或電池位置移動等問題。

劉崢偉說，膠囊的出現為心臟傳導疾病患者帶來了更為便捷與低風險的治療選擇，顯著提升了治療的安全性與患者的生活品質。但目前僅有長期洗腎、化療等部分符合資格的患者才享有健保給付，因費用較高昂令許多患者卻步。但隨醫療資源的逐步普及，期望在不久的將來能進一步降低治療成本，讓更多心臟傳導疾病患者受惠。

劉崢偉並提醒，最近季節交替、早晚溫差大，血壓會有大幅度的增加，更容易引起心肌梗塞和中風等心血管疾病的風險。為避免突發病況，高齡者應格外留意保暖，並且早晚監測血壓。若出現胸悶、頭暈、心悸或呼吸困難等症狀，務必至醫院檢查，切勿輕忽，才能將健康風險降到最低。

膠囊因採無導線設計，透過鼠蹊部靜脈置入鞘管後，利用導引管將膠囊放置於右心室中膈。（光田醫院提供）

光田綜合醫院心臟內科醫師劉崢偉表示，膠囊的出現，為心臟傳導疾病患者帶來了更為便捷與低風險的治療選擇。（記者歐素美攝）

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