菜園有詭？8旬失智症患者有幻覺 應及早治療

草屯療養院醫師高靜玲呼籲有失智症狀民眾應及早就醫，掌握最佳治療時機。圖為看診示意圖，非文中個案。（南中縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 失智症一般認知除了會反覆詢問相同問題及找不到回家的路外，部分失智症患者甚至會伴隨妄想、幻覺等精神症狀。南投縣一位80歲的阿嬤罹患失智症後，認為鄰居在自家菜園下符咒，跑去鄰居家謾罵，醫師表示失智症治療黃金期通常落在疾病的早期階段，民眾如發現親友出現記憶混亂、個性改變或異常行為，應盡早就醫，以掌握最佳治療時機。

南投80歲的阿嬤「阿娥」（化名）自從另一半過世後，長期待在家中不出門，子女們因工作繁忙無法時常陪伴。近期，媳婦發現阿娥經常對著廚房窗外自言自語、謾罵，晚上洗澡時不開燈，詢問後阿娥表示窗外有人對她說話，並一直監視她。

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此外，阿娥半夜不睡覺獨自外出遊蕩，甚至認為鄰居在自家菜園下符咒，導致菜園的蔬菜不能吃，便拿起鋤頭將菜全部剷除，並跑去鄰居家謾罵，對鄰居及陌生人產生極大敵意。

媳婦驚覺異狀，趕緊帶阿娥至身心科就醫，經醫師診斷為失智症。在家人的努力與醫療團隊的細心治療與照護下，阿娥的病情逐漸獲得控制，家人也學會如何用更有耐心與關懷的方式陪伴她。

衛生福利部草屯療養院醫師高靜玲表示，一般認知的失智症症狀包括反覆詢問相同問題、隨講隨忘、過度回憶過去、迷路找不到回家路等。但部分失智症患者會伴隨精神症狀，如妄想、視（聽）幻覺、錯認等，並可能出現行為障礙，如攻擊行為、睡眠障礙、漫遊、病態收集、飲食改變等，這些情況統稱為「失智症合併精神行為症狀」。

高靜玲強調，失智症是一種進行性且無法治癒的疾病，正確的接納疾病，早期發現、早期診斷與治療，能夠協助失智症者及其家庭維持較好的生活品質，減輕照顧負擔。

南投縣衛生局也指出，許多失智症患者在發病初期僅有輕微記憶力減退或行為變化，未能及時察覺異狀，容易被誤認為一般老化，為提升失智症患者及家屬對醫療與心理支持的可近性，南投縣於南投市、埔里鎮、竹山鎮、水里鄉、信義鄉等地的衛生所設立精神醫療巡迴門診，讓有需要的民眾能夠就近就醫，及早獲得診斷與治療。民眾如有任何疑問，可洽詢南投縣社區心理衛生中心南投區 049-2202662、竹山區 049-2631925。

失智症患者常合併妄想、視（聽）幻覺、錯認等精神行為症狀。（南投縣衛生局提供）

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