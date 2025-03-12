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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》春天坐月子保暖很重要 醫：這4點要特別注意！

2025/03/12 11:34

張瑜芹強調，春天即使天氣回暖，也絕對要避免媽咪直接吹風，特別是頭、腰部，以防風寒侵入；圖為情境照。（圖取自freepik）

張瑜芹強調，春天即使天氣回暖，也絕對要避免媽咪直接吹風，特別是頭、腰部，以防風寒侵入；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大部分產後媽媽會有坐月子的習慣，但新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍婦產科女醫新竹竹北張瑜芹醫師」發文提醒，春天天氣忽冷忽熱，天氣變化很大，所以孕婦的產後護理，也要有所改變，需注意保暖避免受涼、均衡飲食避免上火、洗澡要注意方法、適當活動避免悶壞身體。

注意保暖避免受涼

張瑜芹表示，雖說春暖花開，但也會說春寒料峭，春天天氣變化無常，媽媽在坐月子時應特別注意保暖，以防感冒或風寒。建議採用洋蔥式穿法，穿上幾層薄衣服，方便根據氣溫變化隨時增減。即使天氣回暖，也絕對要避免直接吹風，特別是頭、腰部，以防風寒侵入。但並非每天都關得密不透風，每天可開窗通風20-30分鐘，保持空氣流通，但避免直接對著媽媽吹風。

均衡飲食避免上火

張瑜芹點出，春天容易上火，建議飲食方面清淡、營養均衡為主，避免過度補充高熱量食物。推薦多喝雞湯、魚湯、排骨湯，不僅能促進乳汁分泌，還能補充水分，提高身體代謝。另外少吃油炸、辛辣、過補食物，如燒烤、辣椒、人參、麻油雞等，以免影響身體恢復。

張瑜芹點出，春天容易上火，建議飲食方面清淡、營養均衡為主，避免過度補充高熱量食物；圖為情境照。（圖取自freepik）

張瑜芹點出，春天容易上火，建議飲食方面清淡、營養均衡為主，避免過度補充高熱量食物；圖為情境照。（圖取自freepik）

坐月子洗澡要注意方法

首先，張瑜芹解釋，傳統觀念認為坐月子不能洗澡，但這是由於過去醫學跟公共衛生沒那麼進步，洗澡反而容易導致媽媽生病才會有的觀念，其實適當的清潔有助於預防細菌感染，和保持身體舒適。尤其是春天氣候多變，若不清潔身體，反而容易滋生細菌，影響身體健康。

產後1週，剖腹產媽媽可以在傷口癒合良好的情況下，以溫水擦拭身體，避免感染。如果是自然產的媽媽，一般產後2週可以開始淋浴，但水溫需保持在37°C左右，避免水溫過高或過低。另泡澡容易引發感染，雖然可能很舒服，但還是先忍一忍，而洗頭也要記得迅速吹乾，避免著涼。

適當活動避免悶壞身體

張瑜芹建議，春季天氣逐漸回暖，適當活動能促進血液循環，減少水腫與產後憂鬱。產後1-2週可做簡單伸展，如抬腿、深呼吸，促進血液循環。大概產後1個月後，可開始輕量運動，如散步、產後瑜伽，幫助身體恢復。而媽咪儘管很累，還是要避免久坐久躺，適當走動有助於排出惡露，減少產後肥胖問題。

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