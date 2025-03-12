健康網》如何避免運動傷害？ 醫教5關鍵秘訣

陳鈺泓說，只要掌握正確的方式，就能大大降低運動傷害的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕怎麼樣可以避免運動傷害？板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」上發文表示，只要掌握正確的方式，就能大大降低運動傷害的風險。避免運動傷害的關鍵5秘訣，包含暖身與收操、量力而行不過度運動、正確技巧及合適裝備、注意場地與器材安全性、防暑降溫與補充水分。

1.暖身與收操，絕對不能跳過！

陳鈺泓指出，運動前，先來個5-10分鐘的慢跑或動態熱身，喚醒心肺功能和肌肉彈性。接著，針對主要肌群進行靜態伸展（每個動作停留15秒）。運動結束後，也別立刻停下，慢跑或步行幫助身體逐步回到休息狀態，避免昏厥。

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2.量力而行，避免過度運動！

無論是新手還是老手，都要量力而為。過量運動不僅可能造成肌肉損傷，還可能對心肺系統造成壓力。當身體疲勞或狀態不佳時，請降低運動強度。

3.正確的技巧+合適的裝備！

陳鈺泓說，運動的正確動作和技巧很重要，尤其是負重訓練、跑步或球類運動。此外，選擇合適的鞋子、護膝或護踝等護具，能有效保護關節，降低受傷風險。

4.注意場地與器材的安全性！

運動場地和設備的狀態，常常被忽視，但這可能是傷害的隱藏地雷！檢查地面是否平整、器材是否牢固，才能讓運動更安全。

5.防暑降溫，補充水分！

陳鈺泓表示，在炎熱潮濕的環境下運動，記得穿輕便透氣的衣服，隨時補充水分，避免中暑或脫水。運動後監控體重變化，確保身體水分已充分恢復。

陳鈺泓提醒，身體健康檢查是運動的好搭檔！開始運動前，最好做一次完整的體檢，了解自己的身體狀況是否適合進行某些高強度的運動，這樣才能更安全地鍛煉身體。「健康的運動才是好運動。」別讓一時的疏忽，讓自己的身體成為運動傷害的受害者；適當的暖身、正確的技巧、安全的裝備，加上一點專注力，讓你在運動中更健康、更快樂！

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