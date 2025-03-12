自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》遠離諾羅這樣做！ 營養師：避開「3食材」

2025/03/12 12:36

營養師表示，不想讓諾羅找上門，就要避開危險食材，像是未煮熟的海鮮、沒洗乾淨的蔬菜水果、未加熱的熟食等；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師表示，不想讓諾羅找上門，就要避開危險食材，像是未煮熟的海鮮、沒洗乾淨的蔬菜水果、未加熱的熟食等；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本近期爆發多起「諾羅病毒」有關的食物中毒事件，位於鳥取縣米子市的知名和菓子老店「清月」，店內販售的人氣點心「草莓大福」陸續傳出有顧客食用後嘔吐、腹瀉等情況。營養師黃瓊慧表示，諾羅病毒並不挑食，什麼食物都可能成為它的傳染途徑，不想讓諾羅找上門，就要避開危險食材，如未煮熟的牡蠣、蛤蜊等海鮮、未加熱的熟食、沒洗乾淨的蔬菜水果等。

黃瓊慧在臉書專頁發文分享，諾羅病毒並不挑食，不論是精製的甜點、便當，還是日常飲食，都可能成為它的「隱形運輸工具」。而且，只要極少量的諾羅病毒就能讓人中招，引發噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，讓人在廁所裡待上一天，甚至更久。

遠離諾羅 避開3食材

●生食或未煮熟的海鮮：例如牡蠣、蛤蜊、貝類。這類海鮮容易受到污染，若沒有經過高溫加熱，病毒可能直接跟著下肚。建議海鮮至少以85°C高溫烹煮1分鐘以上，這樣才能真正殺死病毒。

●未適當清洗的生菜、水果：像是大福裡的草莓、便當裡的生菜沙拉，可能在種植、採收、運輸過程中受到污染，千萬別直接吃，記得用流動清水徹底清洗，降低病毒殘留風險。

●冷盤、未加熱的熟食：三明治、便當、冷盤這類食物若沒有好好保存，可能成為病毒的溫床。食用前務必加熱至燙口，才能降低病毒存活機率。

黃瓊慧強調，注意食物衛生就能守住健康防線，避開諾羅。首先，病毒怕熱，烹煮過程一定要讓食物「全熟」；再來，生、熟食要分開處理，砧板、刀具、碗盤等工具要分開使用，別讓處理生食的器具接觸到已經煮熟的食物，避免交叉污染；最後，飯前、如廁後一定要洗手，別以為靠酒精消毒就足夠，務必要用肥皂+溫水洗手至少20秒，才能徹底沖掉病毒。

營養師提醒，注意衛生也能避開諾羅，像是飯前、如廁後用肥皂+溫水洗手20秒；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師提醒，注意衛生也能避開諾羅，像是飯前、如廁後用肥皂+溫水洗手20秒；示意圖。（圖取自photoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中