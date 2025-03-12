健康網》遠離諾羅這樣做！ 營養師：避開「3食材」

營養師表示，不想讓諾羅找上門，就要避開危險食材，像是未煮熟的海鮮、沒洗乾淨的蔬菜水果、未加熱的熟食等；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本近期爆發多起「諾羅病毒」有關的食物中毒事件，位於鳥取縣米子市的知名和菓子老店「清月」，店內販售的人氣點心「草莓大福」陸續傳出有顧客食用後嘔吐、腹瀉等情況。營養師黃瓊慧表示，諾羅病毒並不挑食，什麼食物都可能成為它的傳染途徑，不想讓諾羅找上門，就要避開危險食材，如未煮熟的牡蠣、蛤蜊等海鮮、未加熱的熟食、沒洗乾淨的蔬菜水果等。

黃瓊慧在臉書專頁發文分享，諾羅病毒並不挑食，不論是精製的甜點、便當，還是日常飲食，都可能成為它的「隱形運輸工具」。而且，只要極少量的諾羅病毒就能讓人中招，引發噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，讓人在廁所裡待上一天，甚至更久。

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遠離諾羅 避開3食材

●生食或未煮熟的海鮮：例如牡蠣、蛤蜊、貝類。這類海鮮容易受到污染，若沒有經過高溫加熱，病毒可能直接跟著下肚。建議海鮮至少以85°C高溫烹煮1分鐘以上，這樣才能真正殺死病毒。

●未適當清洗的生菜、水果：像是大福裡的草莓、便當裡的生菜沙拉，可能在種植、採收、運輸過程中受到污染，千萬別直接吃，記得用流動清水徹底清洗，降低病毒殘留風險。

●冷盤、未加熱的熟食：三明治、便當、冷盤這類食物若沒有好好保存，可能成為病毒的溫床。食用前務必加熱至燙口，才能降低病毒存活機率。

黃瓊慧強調，注意食物衛生就能守住健康防線，避開諾羅。首先，病毒怕熱，烹煮過程一定要讓食物「全熟」；再來，生、熟食要分開處理，砧板、刀具、碗盤等工具要分開使用，別讓處理生食的器具接觸到已經煮熟的食物，避免交叉污染；最後，飯前、如廁後一定要洗手，別以為靠酒精消毒就足夠，務必要用肥皂+溫水洗手至少20秒，才能徹底沖掉病毒。

營養師提醒，注意衛生也能避開諾羅，像是飯前、如廁後用肥皂+溫水洗手20秒；示意圖。（圖取自photoAC）

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