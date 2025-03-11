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健康網》台男平均身高縮水！ 醫點「1觀念」恐是元凶

2025/03/11 19:57

醫師指出，小時候肥胖可能使性早熟、生長板提早閉合及荷爾蒙不平衡等，而提早停止長高；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師指出，小時候肥胖可能使性早熟、生長板提早閉合及荷爾蒙不平衡等，而提早停止長高；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕據衛福部2024年數據顯示，18歲男性平均身高有縮水趨勢；同時，國健署最新統計也顯示，小學生過重及肥胖盛行率為26.4％，國中生則為30.2％，究竟2者是否有關聯？醫師說明，過去常認為小時候胖不是胖，僅僅在意身高是否生長，卻忽略體重是否過重問題。但在近幾年肥胖檢測中顯示，小時候肥胖可能使性早熟、生長板提早閉合及荷爾蒙不平衡等，而提早停止長高，導致身高縮水。

初日診所院長宋晏仁在臉書專頁「初日診所」與YouTube頻道發影片說明，肥胖小孩容易性早熟，而提早停止生長，就如同太早衝刺的跑者，提前用光體力，導致最後沒力衝刺，導致長不高。

初日診所減重專科暨兒童內分泌科醫師王律婷引述2021年1篇發表於《the Lancat》研究顯示，肥胖兒童在青春期前生長加速，是因為胰島素、瘦素及類胰島素生長因子（IGF-1）明顯升高，而加速生長，但在青春期時，IGF-1、性荷爾蒙的影響是相對減弱，導致生長速率下降，提早到達生長高峰，使其到了成年階段時，身高並不會比較高。

宋晏仁說明，肥胖會影響各種荷爾蒙的平衡，其中就包括胰島素、瘦素，前者屬胰島分泌的荷爾蒙，後者則為脂肪分泌的荷爾蒙，很多人以為肥胖者是因為瘦素分泌不足導致無法減重，但其實肥胖者反而是瘦素容易偏高，因此家長一定要注意孩子的體重管理，避免脂肪干擾荷爾蒙分泌。

醫師表示，脂肪也可能造成生長板提早閉合，影響孩子生長時間；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師表示，脂肪也可能造成生長板提早閉合，影響孩子生長時間；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

脂肪使生長板提早閉合 不利長高

宋晏仁提及，脂肪也可能造成生長板提早閉合，因肥胖者脂肪較高，使瘦素分泌量較高，除了誘發青春期啟動外，還可能直接作用在骨骼生長板上，讓身高快速增長，但同時也會讓生長板提早閉合，導致長高時間變短。

王律婷提醒，男、女孩成長時間不同，進入青春期主要是觀察第二性徵發育時間，其中男性為睪丸變大，多在9-14歲間開始；女性則會先出現乳房發育的跡象，約在8-13歲間，建議家長關注孩子生長狀況，關心生活作息、飲食、運動習慣及體重管理等，幫助孩子成長。

注意超加工食品對兒童成長的危害

不只糖、脂肪、熱量高者會影響兒童健康，超加工食品也是危害之一。宋晏仁表示，超加工食品營養價值低，含有大量的糖、脂肪與鹽，容易使人上癮，且影響飽足中樞，容易吃進更多超加工食品，愈加排斥健康食物，改變飲食習慣外，又影響荷爾蒙分泌，讓身體飢餓感及飽足感訊號混亂，容易吃不停，導致肥胖問題。

超加工食品也會使粒線體功能受損，宋晏仁提及，粒線體就如同身體中的電池，幫助能量代謝。吃進超加工食品時，會產生大量的糖化終產物（AGEs），其屬廢物分子，會攻擊粒線體，造成慢性發炎、提早老化、糖尿病、腎臟病、肌少症、心臟疾病等問題。

醫師提醒，超加工食品不利於兒童成長；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，超加工食品不利於兒童成長；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

良好飲食、運動及睡眠 缺一不可

●高營養、低糖飲食：不是吃多而是要吃對，成長需要高營養、低糖飲食，尤其注意維生素D、鋅、鈣、葉酸、鐵等營養素攝取，其與免疫力、骨骼發育及預防貧血上息息相關。另外，一定要給孩子吃早餐，據研究顯示，吃早餐除了能降低胰島素阻抗、代謝症候群風險外，也有益於記憶、專注力、學習成績，連帶提高生活品質及幸福感。

●規律運動：每週運動3天，每次1小時以上，推薦有氧運動，如跑步、騎腳踏車等，或是增加肌力的跳繩、足球都很好，建議依照孩子喜好，選擇運動，增加執行力。

●充足睡眠：充足睡眠幫助記憶鞏固，有益於學習表現，強化學齡兒童認知功能。更有研究發現，孩子睡眠不足，使身體中的促發炎細胞激素明顯比睡眠充足的孩子高，同樣結果也發生在青少年族群，因此會建議學齡前兒童、青少年族群最佳睡眠時間為晚上10時到早上7時，也能降低肥胖風險。

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