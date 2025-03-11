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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》從糞便看4體質！ 中醫：「1情形」宜吃薏仁改善

2025/03/11 19:11

中醫師分享，從拉肚子情況可看出身體要傳達的訊息，像是糞便若稀爛濕黏，代表腸胃濕熱，可吃祛濕的薏仁；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師分享，從拉肚子情況可看出身體要傳達的訊息，像是糞便若稀爛濕黏，代表腸胃濕熱，可吃祛濕的薏仁；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否經常拉肚子卻不知道原因？板橋樹林中醫診所院長張宏銘分享，從拉肚子情況可看出身體要傳達的訊息，像是糞便若清稀如水，可能有脾虛問題，可吃山藥改善；稀爛濕黏代表腸胃濕熱，可吃祛濕的薏仁；不成形且反覆發作，很可能是壓力過大，可以喝疏肝解鬱的佛手柑茶；容易在清晨腹瀉，則是有腎陽虛問題，可以請中醫開溫補藥方。

張宏銘在臉書專頁「張宏銘中醫師 鯨生情緣」發影片指出，平時可以透過觀察自身糞便狀況，判斷身體是否健康。一般健康的糞便形狀偏向香蕉狀、條狀，不乾不稀且排便順暢，更不會沾黏在馬桶上。這代表體內脾胃功能良好，氣血充足；但若是腹瀉，糞便呈稀爛狀，則要注意可能是身體出問題的警訊。

從糞便辨體質 脾虛可吃山藥

●清晨型腹瀉：若是起床後容易拉肚子的人，屬於命門火衰、腎陽虛的情形，這時候建議尋求中醫，請醫師開溫補腎陽的中藥。

●不成形且反覆發作：這類人特別容易在緊張的時候拉肚子，可能是因為壓力大、情緒反應大，影響到腸胃功能。可以喝一些疏肝解鬱的茶，像是佛手柑茶、玫瑰花茶來緩解不適。

中醫師指出，壓力大、情緒反應大會影響腸胃功能，此時糞便可能會不成形，可以喝一些疏肝解鬱的茶，如玫瑰花茶；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師指出，壓力大、情緒反應大會影響腸胃功能，此時糞便可能會不成形，可以喝一些疏肝解鬱的茶，如玫瑰花茶；示意圖。（圖取自freepik）

●清稀如水：可能還包含一些未消化的食物，這代表身體脾虛泄瀉，可以吃一些健脾益氣的食材，如山藥、茯苓。

●稀爛濕黏：沖馬桶前糞便聞起來極臭，代表腸胃濕熱，建議吃有助於清熱化濕的薏仁。

張宏銘表示，偶爾的糞便異常其實無礙，通常只要調整生活作息、注意飲食，或是藉由中藥調理就會好轉。但若是出現便秘或拉肚子情況逾2週、糞便帶有血或顏色異常且伴隨持續性的腹痛、體重突然下降、大便經常黏馬桶都沖不乾淨，可能表示肝膽腸胃出了問題，最好就醫做進一步的檢查。

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