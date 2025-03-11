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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》罐頭不含防腐劑！ 營養師：保存3要點一次看

2025/03/11 18:31

營養師指出，罐頭不須也不得添加防腐劑，保存須注意環境陰涼乾燥、開封前外觀完整、開封後冷藏3要點。（圖取自freepik）

營養師指出，罐頭不須也不得添加防腐劑，保存須注意環境陰涼乾燥、開封前外觀完整、開封後冷藏3要點。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信不少人質疑，泡麵、罐頭這類食品能夠保存這麼久，是不是有加防腐劑？好食課營養師Christina楊婷貽在臉書粉專「好食課」發文指出，罐頭不須也不得添加防腐劑，因經過高溫高壓滅菌、脫氣處理、密封等過程，才能防止食物被汙染且久放；保存上則須特別注意儲藏處是否陰涼乾燥、開封前外觀是否完整、以及開封後記得冷藏3要點。

罐頭等食品最常讓人擔心添加防腐劑問題，楊婷貽表示，根據衛福部公告的「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，明確規範罐頭食品一律不得添加防腐劑，所以罐頭含有防腐劑完全是大錯特錯的觀念！

罐頭為何可放那麼久？

為什麼罐頭不用放冰箱，卻還可以長期保存呢？楊婷貽說，這是因為罐頭製程經過以下3步驟：
●高溫高壓滅菌：高溫能使大多數微生物蛋白質變性，造成其死亡。不過，須注意的是，這裡提到的滅菌，並非100%殺菌，所以仍會有少數耐熱腐敗菌留存，故稱為「商業滅菌」。

●脫氣處理：裝罐完成後還需要將食品內部以及上部空氣去除，此步驟可抑制部分微生物的生長，此外也能防止食品油脂氧化，導致風味、顏色以及氣味的劣變。

●密封：滅菌後的罐頭會進行完全密封，保護食物以防微生物再度入侵汙染。

營養師提醒，罐頭外觀須完整、無膨脹、凹陷或生鏽等狀況，否則代表罐頭內食物有壞掉的可能性。（圖取自photoAC）

營養師提醒，罐頭外觀須完整、無膨脹、凹陷或生鏽等狀況，否則代表罐頭內食物有壞掉的可能性。（圖取自photoAC）

罐頭保存方式3要點

楊婷貽提醒，罐頭開封前後，須注意以下3點：
●注意外觀：若購買後發現罐頭有膨罐、凹陷或生鏽狀況，都代表罐頭內食物有壞掉的可能性，建議最好丟掉不要食用。

●避免高溫潮濕：潮濕、悶熱處容易造成罐頭生鏽，進而降低食物品質與儲藏壽命，因此建議罐頭要保存於陰涼乾燥處。

●開封後要冷藏：罐頭的防護罩於開封接觸到空氣後即失效，因此開封後若沒吃完，一定要冷藏保存，也應盡快食用完畢。若是鐵罐，建議可更換保鮮盒或玻璃容器盛裝，減少鐵罐氧化生鏽污染食物的可能性。

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