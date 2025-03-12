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健康網》6款火鍋肉片比拚！ 培根牛豬超油 「它」低脂有嚼勁

2025/03/12 09:30

營養師分享常見火鍋肉片小檔案；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享常見火鍋肉片小檔案；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕火鍋是許多外食族的首選之一！對此，營養師姚晴徽在臉書粉專「徽姑娘營養師」發文整理6款常見火鍋肉片小檔案，包括：培根牛、培根豬、松阪豬、霜降牛、梅花豬及板腱牛。其中，培根牛、培根豬屬牛豬隻較肥的部位，因此脂肪含量高，屬於超高脂豆魚蛋肉類；反之，板腱牛是牛隻的上肩胛肉，是最低脂部位外，吃起來也很有嚼勁。

●培根牛：又稱牛五花、雪花牛，屬於牛隻胸腹肉。1份45克培根牛含有7.1克蛋白質、脂肪18.1克、熱量高達194大卡，屬於超高脂豆魚蛋肉類。

●培根豬：又稱豬五花、三層肉，屬於豬隻的腹協肉。1份50克培根豬含有蛋白質7.5克、脂肪16.5克、熱量180大卡，也屬於超高脂豆魚蛋肉類。

●松阪豬：又稱豬頸肉，是豬隻頸部的肉，吃起來脆脆的。1份40克松阪豬，含有7.0克蛋白質、9.3克脂肪、熱量114大卡，屬於高脂豆魚蛋肉類。

營養師指出，松阪豬是豬隻頸部的肉，吃起來脆脆的；示意圖。（資料照）

營養師指出，松阪豬是豬隻頸部的肉，吃起來脆脆的；示意圖。（資料照）

●霜降牛：又稱翼板牛，屬於牛隻的下肩胛肉，口感吃起來有點油但又軟嫩。1份40克霜降牛，含有蛋白質6.8克、脂肪7.2克、熱量93大卡，屬於中偏高油脂豆魚蛋肉類。

●梅花豬：屬於豬隻的肩胛肉，不是很瘦的部位，但是很受歡迎。1份40克梅花豬，含有蛋白質7.6克、脂肪5.6克、熱量83大卡，屬於中脂豆魚蛋肉類。

●板腱牛：是牛隻的上肩胛肉，是最低脂部位，中間有筋，因此口感嚼勁。1份35克板腱牛，含有蛋白質6.9克、脂肪僅3.2克、熱量也僅有58大卡，屬於低脂豆魚蛋肉類。

姚晴徽總結，豬肉最低脂的部位是里肌肉、後腿肉，但可能肉質較柴硬，不適合煮火鍋，因此很少出現在火鍋菜單；霜降牛理論上應該比雪花牛還瘦，但有些店家端上來的十，容易分不出來；最後，許多人喜愛的脆脆松阪豬，其實屬於高脂豆魚蛋肉類。

姚晴徽分享，由於自己是個怕吃肥肉的人，因此每每去火鍋店時，總會選擇板腱牛，最低脂外，口感又有嚼勁，是她萬年不敗的好選擇。

營養師分享，自己是個怕吃肥肉的人，因此每每去火鍋店時，總會選擇板腱牛，最低脂外，口感又有嚼勁；示意圖。（圖取自姚晴徽的臉書專頁）

營養師分享，自己是個怕吃肥肉的人，因此每每去火鍋店時，總會選擇板腱牛，最低脂外，口感又有嚼勁；示意圖。（圖取自姚晴徽的臉書專頁）

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