新竹臺大生醫竹北院區 AI隱私醫療照護系統高效保隱私

新竹臺大分院跟業者共同打造的「AI隱私醫療照護系統」，已導入到生醫醫院竹北院區公共區域和示範病房內。（新竹臺大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹臺大分院跟帝濶智慧科技共同研發的「AI隱私醫療照護系統」3月份將在美國聖荷西的全球人工智慧盛會NVIDIA GTC 2025亮相，且已率先導入在該分院生醫醫院竹北院區。這個將發表的技術，是透過專利級AI去識別化，在提升醫療效率的同時，也確保病人隱私與醫療安全。

新竹臺大分院表示，隨著AI技術的快速發展，如何運用以提升醫療品質，且確保病人個資安全已備受關注。

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前述系統已導入新竹臺大分院生醫醫院竹北院區的公共區域與示範病房內，院方運用AI自動辨識技術，在不影響醫療作業下，確保病人與醫護人員的影像隱私，並降低醫療暴力風險，等於是提升了竹北院區的院內安全。

這套他們跟帝濶智慧科技攜手打造的「AI隱私醫療照護系統」，可以即時做去識別化的影像處理，降低個人影像資訊外洩風險，並提供一系列AI辨識功能，像是：病房／急診室病人身份驗證與追蹤、跌倒或暴力事件等危險動作預警與偵測，可望提升醫療場域的安全與效率。

新竹臺大分院表示，NVIDIA GTC是全球AI與高效能運算領域的重要盛會，吸引來自世界各地的技術專家、學術機構以及產業領袖。這次「AI隱私醫療照護系統」的發表，將有助於提升台灣智慧醫療技術的國際能見度，並獲得專業領域的關注。

未來，新竹臺大分院將持續深化AI技術在醫療領域的應用，透過產學合作與國際交流，推動台灣智慧醫療技術進一步發展，同時也將持續優化「AI隱私醫療照護系統」，讓更多醫療機構受惠。

新竹臺大分院生醫醫院竹北院區運用AI自動辨識技術，進行跌倒或暴力事件等危險動作預警與偵測。（新竹臺大分院提供）

新竹臺大分院透過「AI隱私醫療照護系統」做去識別化影像處理，降低個人影像資訊外洩風險。（新竹臺大分院提供）

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