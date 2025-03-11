腹痛臉黃好痛苦！擔心膽道阻塞 3D微創幫大忙

核磁共振影像缺口處就是Mirizzi症候群。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕64歲謝姓男子因腹痛且臉色發黃，到衛生福利部豐原醫院就診，經外科主任袁天民初步診視研判為急性膽囊炎，安排核磁共振檢查發現為Mirizzi症候群（為膽結石卡在膽囊管或膽囊頸部）症候群，緊急安排3D腹腔鏡手術，住院5日後即康復出院。

袁天民表示，Mirizzi症候群主要發生在膽管與膽囊的接口處，因膽囊頸部的結石壓迫膽管，造成整個膽管跟膽囊管的結構無法清楚被看見，若採用傳統腹腔鏡膽囊切除手術，可能在手術中造成對膽管的損傷。

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豐原醫院引進3D腹腔鏡手術機器，能大大提升這項手術的精準度與細膩度，因為有3D腹腔鏡協助下能順利地做完膽囊切除手術，同時讓膽管未受傷害，病人也安全的出院，有此特殊的高清晰、適切的組織深淺度表現，讓整個手術過程中更安全更順遂提升病人的安全。

袁天民說，3D腹腔鏡手術機器搭配4K影像，可以提升整個視野清晰度和組織深淺度，讓醫師在術中更有組織分布的立體感及可以處理更複雜的組織分離手術，清楚的看到整個膽管與膽囊的接合處，讓膽管損傷機會可以降低，大大提升手術的安全性。

膽囊頸結石推入膽囊后，膽囊管和膽管可以很清楚看見。（豐原醫院提供）

豐原醫院外科主任袁天民醫師，經核磁共振影像中發現謝男膽道阻塞情況。（豐原醫院提供）

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