動脈取栓治療 南投醫院成功搶救86歲腦中風阿嬤

衛生福利部南投醫院今年起開始施行腦動脈取栓治療，力爭腦梗塞患者急救黃金時間。（資料照，記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕國內每年有上萬人因腦中風而死亡，由於腦中風的發生往往猝不及防，衛生福利部南投醫院今年透過醫學中心支援計畫，開始施行腦動脈取栓治療，力爭腦梗塞患者急救黃金時間，近日即以動脈取栓治療，成功搶救1名86歲阿嬤的生命。

部立南投醫院表示，血管疾病長年在國人十大死因榜上有名，根據2023年衛福部國人十大死因統計，腦中風是十大死因第四位，每年有上萬人因腦中風而死亡，還有許多患者因而失能，因此一旦發生須把握黃金治療時間，盡力保留器官功能，減少嚴重後遺症的風險。

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南投縣目前尚無重度級急救責任醫院，南投醫院為了讓南投鄉親能夠得到即時且完善的緊急醫療照護服務，2020年成立心導管中心，提供心臟冠狀動脈導管治療，拯救許多急性冠狀動脈心臟病患，今年更透過醫學中心支援計畫，開始施行腦動脈取栓治療。縣內即有1名86歲阿嬤，有心房顫動病史，上周末家屬發現她出現肢體無力、口齒不清，送至醫院急診就醫，透過影像檢查顯示右側中大腦動脈梗塞性腦中風，在腦中風團隊評估後，由支援衛南投醫院的三軍總醫院神經外科醫師陳奕安及心導管團隊執行「動脈內血栓移除治療」，取栓過程順利，成功搶救可能失去的生命。

南投醫院洪弘昌院長表示，缺血性腦中風占了所有腦中風約7成，醫療團隊會針對病人的狀況評估使用靜脈注射血栓溶解劑或動脈血栓移除治療，該院近年來在中央及地方主管機關共同協助下，逐步提升醫療設備、人力及緊急醫療應變能力，擁有經驗豐富的急診團隊及腦中風治療小組，盼為腦中風患者爭取黃金救治時間。

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