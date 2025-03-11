捐70％肝救父1個月長回來！彰基曝女捐贈者竟比男多

手術一個月以後的電腦斷層顯示，剩下不到40%的肝臟順利再生至原來的九成。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕「捐肝不會少一塊！」彰化基督教醫院日前完成一例活體肝臟移植手術，60歲父親在大女兒捐肝救援下重獲新生，女兒的肝臟更在短短1個月內快速再生，父女倆雙雙康復，且健保給付父女共約210萬，也不用付部分負擔，免除經濟壓力，讓他們直呼「台灣健保真的有夠好！」

這名父親長期受C型肝炎與酒精性肝硬化所苦，病情惡化引發血小板低下、黃疸、腹水、食道靜脈曲張與肝性昏迷等多重併發症，藥物治療效果有限，經彰基移植中心林國華主任評估後，認為唯有肝臟移植才能延續生命。

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得知父親病況急轉直下，兩名孝順的女兒立刻表達願意捐肝的意願，經術前檢查，最終由大女兒出面捐出近70%肝臟。手術順利完成，患者病況穩定，大女兒的肝臟亦在術後1個月內快速再生，幾乎完全長回來，健康無虞。

彰基移植中心林國華主任指出，台灣活體肝臟移植技術成熟、安全且合法，肝臟擁有強大再生能力，捐贈後的肝組織在數週內即可恢復原狀，捐贈幾乎無風險、無後遺症，捐贈者只要符合法規即可。

許多人好奇，面對肝病患者，兒子或女兒誰比較願意捐贈？根據彰基統計，近三年統計，女性捐贈者略多於男性（55:45），有研究指出，女性的左肝較大，且在荷爾蒙影響下再生速度更快，恢復情況良好。因此，只要經過完整的術前評估與醫療照護，皆能確保安全成功的移植，無需冒險遠赴國外尋求非法器官，增加不必要的風險，尤其是彰基林國華主任近幾年來肝臟移植手術的成功率達100%，透過正規合法管道的器官捐贈，不僅保障捐贈者與受贈者的安全，更有效避免非法器官買賣及不明來源的醫療風險。

根據《人體器官移植條例》規定，捐贈者需為受贈者五等親以內的親屬，且年滿20歲以上，以目前醫學的進步，五等親內一般都能夠找到適合的捐贈者，即使是不同血型的，也大部分都能夠利用醫療科技來克服移植後的排斥問題。

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