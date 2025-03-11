南投健康體位管理課程 體重超標女半年瘦7公斤

南投縣衛生局開辦運動課程，協助民眾透過規律運動來控制體重，促進身體健康。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕現代人生活忙碌，容易忽略健康管理，導致肥胖問題日益嚴重，衍生許多慢性病，南投市吳小姐，參與公司搭配衛生所辦理的健康體位管理課程，半年減重7公斤，不僅體態變得輕盈，血壓、血糖等健康指數也大幅改善。她表示：「減重不只是為了外表，更重要的是讓自己更健康、更有活力！」。

南投縣衛生局指出，肥胖是一種慢性病，不只會造成體能衰退，也與多種慢性疾病息息相關，如心血管疾病、糖尿病、高血壓等，民眾可透過規劃運動、均衡飲食來控制體重。世界衛生組織建議，成人每週至少進行150分鐘的快走、慢跑、游泳或騎自行車等中等強度運動，除幫助控制體重，並促進新陳代謝、強化心肺功能。

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在飲食方面，則應以「三少一多」為原則，減少油、糖、鹽的攝取，增加膳食纖維攝取，建議多食用新鮮蔬果、未精製全穀類、優質蛋白質（如魚肉、豆類），同時養成定時定量的進食習慣，避免暴飲暴食，以維持穩定的血糖與代謝狀態。

衛生局也透過辦理健康講座、運動課程及飲食指導，並提供專業健康諮詢服務，協助民眾控制體重，家住南投市的吳小姐，即因長期飲食不均衡、缺乏運動導致體重超標，BMI達到30以上，影響健康與日常生活。

她參與公司搭配衛生所辦理的健康體位管理課程，從運動與健康飲食課程，學習調整飲食，選擇低油、低糖、高纖的健康食物，並於下班後進行快走與肌力訓練，經過半年的努力，成功減重7公斤，不但血壓、血糖等健康指數也大幅改善，也變得更有活力。

南投縣衛生局辦理健康講座，教導民眾如何透過均衡飲食控制體重。（南投縣衛生局提供）

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