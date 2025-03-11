自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

南投健康體位管理課程 體重超標女半年瘦7公斤

2025/03/11 09:47

南投縣衛生局開辦運動課程，協助民眾透過規律運動來控制體重，促進身體健康。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局開辦運動課程，協助民眾透過規律運動來控制體重，促進身體健康。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕現代人生活忙碌，容易忽略健康管理，導致肥胖問題日益嚴重，衍生許多慢性病，南投市吳小姐，參與公司搭配衛生所辦理的健康體位管理課程，半年減重7公斤，不僅體態變得輕盈，血壓、血糖等健康指數也大幅改善。她表示：「減重不只是為了外表，更重要的是讓自己更健康、更有活力！」。

南投縣衛生局指出，肥胖是一種慢性病，不只會造成體能衰退，也與多種慢性疾病息息相關，如心血管疾病、糖尿病、高血壓等，民眾可透過規劃運動、均衡飲食來控制體重。世界衛生組織建議，成人每週至少進行150分鐘的快走、慢跑、游泳或騎自行車等中等強度運動，除幫助控制體重，並促進新陳代謝、強化心肺功能。

在飲食方面，則應以「三少一多」為原則，減少油、糖、鹽的攝取，增加膳食纖維攝取，建議多食用新鮮蔬果、未精製全穀類、優質蛋白質（如魚肉、豆類），同時養成定時定量的進食習慣，避免暴飲暴食，以維持穩定的血糖與代謝狀態。

衛生局也透過辦理健康講座、運動課程及飲食指導，並提供專業健康諮詢服務，協助民眾控制體重，家住南投市的吳小姐，即因長期飲食不均衡、缺乏運動導致體重超標，BMI達到30以上，影響健康與日常生活。

她參與公司搭配衛生所辦理的健康體位管理課程，從運動與健康飲食課程，學習調整飲食，選擇低油、低糖、高纖的健康食物，並於下班後進行快走與肌力訓練，經過半年的努力，成功減重7公斤，不但血壓、血糖等健康指數也大幅改善，也變得更有活力。

南投縣衛生局辦理健康講座，教導民眾如何透過均衡飲食控制體重。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局辦理健康講座，教導民眾如何透過均衡飲食控制體重。（南投縣衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中