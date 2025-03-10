健康網》滑手機眼茫茫？ 中醫推喝它 改善「3C眼」

中醫師提醒，長期使用電子產品會導致眼睛疲勞、乾眼症、近視、老花眼及視網膜損傷；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕整天盯著手機、電腦，你也「3C眼」了嗎？信義馬光中醫診所醫師林文君指出，中醫認為長時間的用眼過度會耗損肝血和腎精，日常保健推薦枸杞菊花茶，枸杞能補腎益精、養肝明目，菊花有清肝明目、疏風散熱的作用，皆能緩解眼睛疲倦和乾澀。

常用3C產品 對眼睛的危害

林文君表示，長時間使用電子產品容易導致眼部的文明病，常見情況如下：

請繼續往下閱讀...

1.眼睛疲勞：症狀有視力模糊、眼睛乾澀、眼球痠痛感、眼睛疲倦、眼皮無力感、頭痛、肩頸背痠痛等症狀，統稱為電腦視覺症候群。

2.乾眼症：因長時間盯著屏幕，眨眼頻率減少，若加上室內空調環境會加速淚液蒸發過快，屬於濕潤度下降的乾眼症類型，症狀常見有眼睛乾癢、疲倦、有異物感、痛、灼熱感、眼皮緊繃沉重、怕風、畏光、分泌物黏稠等。乾眼症依病情程度分為四個等級，每個等級的乾澀程度不同。

3.近視：因長時間、近距離用眼導致眼軸變長，導致光線無法準確聚焦在視網膜上，形成近視。近視一旦發生就極難回復，若未加以治療，容易變成高度近視，而高度近視與早發性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑病變極為相關。

中醫師指出，因長時間、近距離看螢幕，睫狀肌一直處在緊繃用力的情況下，最終出現睫狀肌彈性疲乏的現象就是老花；圖為情境照。（圖取自freepik）

4.老花眼：因長時間、近距離看螢幕的工作，睫狀肌一直處在緊繃用力的情況下，最終出現睫狀肌彈性疲乏的現象就是老花，常見的症狀有：覺得看遠不清楚、看近又感到吃力、看近需摘掉眼鏡、眼睛疲勞以及視物模糊的情況。

5.視網膜損傷：電子類產品的螢幕所發出之藍光會刺激視網膜產生自由基，日積月累會導致視網膜細胞受損。兒童因水晶體清澈、透光率高，以及有視網膜疾病風險的患者需要格外小心藍光的傷害。視網膜損傷的症狀常見有視力下降、視物變形、視野缺損、嚴重者會視網膜剝離。

中醫治療 調理肝腎和氣血

林文君表示，中醫觀點認為，久視電子產品造成的眼睛疲勞或眼睛疾病疾與肝、腎的功能密切相關。肝藏血，開竅於目；腎主精，能滋目潤睛。故長時間的用眼過度會耗損肝血和腎精，因此中醫常使用調理肝腎功能和氣血的藥材來補充肝腎的不足。另外，也可透過針灸來加強加強眼睛周圍氣血循環，緩解眼睛疲勞。

眼睛日常保健，中醫師推薦枸杞菊花茶，枸杞能補腎益精、養肝明目，菊花有清肝明目、疏風散熱的作用，皆能緩解眼睛疲倦和乾澀；圖為情境照。（圖取自photoAC）

茶飲+穴道 改善3C眼

除了中醫藥治療，林文君也分享日常眼部保健：

●枸杞菊花茶：菊花3~5朵、枸杞約10~20顆、加入500cc左右的熱水沖泡約15分鐘即可以飲用。

●穴道按摩：用指腹輕輕按壓睛明穴、攢竹穴、魚腰穴、絲竹空穴、太陽穴、瞳子髎、承泣穴、四白穴等，可幫助放鬆眼部肌肉，改善眼周血液循環。每個穴道輪流按壓3~5秒就休息一下，每天2~3次。

中醫師分享茶飲+穴道按摩改善3C眼。（馬光中醫診所提供）

●飲食：可多食用富含維生素Ａ、Ｃ、Ｅ及含有葉黃素的食物，例如深綠色蔬菜、胡蘿蔔、南瓜、堅果、魚油等，皆有助於黃斑部與視網膜的健康。

●熱敷：一次5~10分鐘，一天可敷2~3次，熱敷可幫助眼睛分泌正常油脂，改善乾眼及畏光的不適情形，亦可促進眼周血液循環及放鬆眼睛的肌肉。

林文君提醒，使用電子產品要注意距離、姿勢、時間及光源，並且避免在關燈情況下看電視和玩手機，睡前使用3C產品，也會影響睡眠品質。可使用防藍光螢幕保護膜或防藍光眼鏡，避免視網膜的損傷。若有高度近視、青光眼、白內障等需定期至眼科檢查。

信義馬光中醫診所醫師林文君。（馬光中醫診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法