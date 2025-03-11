健康網》拔牙前「藥」注意！ 食藥署：服這類藥恐出血不止

食藥署指出，拔牙是一種常見的牙科手術，但術前用藥需特別注意，避免影響手術或增加併發症風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕牙痛是現代人最苦惱的疾病之一，正所謂：「牙痛不是病，痛起來要人命。」食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文提醒，拔牙是一種常見的牙科手術，但術前用藥需特別注意，避免影響手術或增加併發症風險，包含抗凝血劑與抗血小板藥物、骨質疏鬆藥物（雙磷酸鹽類）；糖尿病患者與長期服用非類固醇消炎止痛藥的病人也需要格外注意。

抗凝血劑與抗血小板藥物

食藥署指出，有中風或血管栓塞類疾病的患者，通常會長期服用此類藥物，這類藥物主要用於預防血栓，但可能會影響凝血功能，導致拔牙後出血不止。常見藥物：Warfarin（苯甲香豆醇）、Aspirin（阿斯匹靈）、Clopidogrel（克洛平格）、Rivaroxaban（利伐沙班）、Dabigatran（達比加群）。服用抗凝血藥的病人絕對避免自行停藥，應由醫師評估風險，再決定是否需要短暫停藥或調整劑量。

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骨質疏鬆藥物（雙磷酸鹽類）

食藥署說明，此類藥物的作用機制是抑制破骨細胞的活性，減少骨質流失。然而，由於這類藥物會降低骨骼的自然修復能力，當牙醫進行拔牙或其他創傷性口腔手術時，傷口可能較難癒合，甚至引發骨頭壞死。常見藥物：Alendronate（阿倫卓酸）。

此外，糖尿病患者與長期服用非類固醇消炎止痛藥的病人也需要格外注意，建議在拔牙前一週內，向牙醫師說明你的所有用藥，讓醫師幫你做最佳的治療規劃，以確保拔牙過程順利且安全！

食藥署提醒，糖尿病患者與長期服用非類固醇消炎止痛藥的病人也需要格外注意，建議在拔牙前一週內，向牙醫師說明所有用藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

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