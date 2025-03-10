健康網》急性背痛4招舒緩！ 冰敷、熱敷時機大不同

醫師指出，急性背痛初期可採用冰敷來減少發炎和腫脹；若是因肌肉痙攣或緊張引起的疼痛，則可採用熱敷來促進血液循環，幫助肌肉放鬆；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人長時間使用電腦、手機等3C產品，容易造成背部肌肉過度拉伸造成緊繃，一不注意可能就讓急性背痛發作起來，痛到受不了！陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享4招舒緩方法，其中提到，急性背痛初期可採冰敷；若是因肌肉痙攣或緊張引起疼痛，則可熱敷改善。

●止痛藥：止痛藥（如普拿疼）是緩解急性背痛的常見選擇，但使用時需謹慎，建議詳細閱讀藥品說明書，並遵從建議的劑量與頻率使用，避免過量或不當使用。

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●維持均勻呼吸：正確的呼吸方式能幫助放鬆肌肉、減少背部緊繃，從而緩解疼痛。進行深呼吸練習時，專注於緩慢吸氣和吐氣，避免急促的呼吸，因為快速喘息會使胸部和肩膀的肌肉更加緊張，進而加重疼痛。

●冰敷或熱敷：冰敷和熱敷都是簡單有效的疼痛緩解方法，急性背痛初期可採用冰敷來減少發炎和腫脹，每次敷15到20分鐘；若是因肌肉痙攣或緊張引起的疼痛，則可採用熱敷來促進血液循環，幫助肌肉放鬆。

●躺臥休息：急性背痛時，適當的休息能幫助身體恢復。建議採用仰躺姿勢，膝蓋下墊個枕頭，幫助減輕下背部壓力，或選擇側躺，雙膝微彎，讓脊椎處於自然的放鬆狀態。但需注意，躺臥時間不宜過長，避免肌肉進一步僵硬。

醫師提到，急性背痛時，適當的休息能幫助身體恢復。建議採用仰躺姿勢，膝蓋下墊個枕頭，幫助減輕下背部壓力，或選擇側躺，雙膝微彎，讓脊椎處於自然的放鬆狀態；情境照。（圖取自freepik）

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