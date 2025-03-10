健康網》適度運動強化記憶又護骨！ 醫讚「11好處」必知

醫師指出，規律運動雖然不能完全阻止老化，但持續身體活動有益於整體健康；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動有益健康，但您知道有哪些好處嗎？科博特診所院長劉博仁在粉專「劉博仁營養功能醫學專家」指出，固定運動雖然不能完全阻止老化，但持續身體活動有益於整體健康，包括：促進心血管健康、提升肌肉量、增加骨密度、護關節健康，同時又能增加認知功能、維持新陳代謝、保持好心情、強化免疫、增強抗氧化、抑制端粒縮短、提升睡眠品質等，好處多多！

1.促進心血管健康：定期進行有氧運動，如步行、跑步或游泳，可改善心血管健康。當身體活動時，心臟會加速供血，身體周邊組織也會獲得充足的氧氣和營養素，並將乳酸排除。

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2.提升肌肉品質和力量：肌力訓練有助於增強並維持肌肉品質和力量，可避免肌少症，對老年人來說尤其重要；反之，沒有運動肌肉會流失非常快。

3.增強骨密度：負重運動，包括步行、阻力訓練、爬山、爬樓梯或原地跳躍、跳繩等，均有助於維持骨密度，並降低骨質疏鬆症的風險。

4.促進關節健康：很多中老年人都有退化性關節炎的問題，甚至需要換人工關節，因此若能先透過運動，保持關節的靈活性和活動性，避免沾黏，減少軟骨損傷，讓關節更健康。

醫師提及，保持良好運動習慣，可促進關節健康；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

5.增加認知功能：定期運動可能有助於改善記憶、注意力和其他認知功能，減低老化相關認知能力下降的風險。國外很多研究發現，規律運動者罹患失智或認知功能障礙的機率較低。

6.維持新陳代謝：運動幫助調節血糖，減少血糖震盪，提高胰島素敏感性，並有助於體重管理，維持健康的新陳代謝。

7.保持情緒和心理健康：定期活動對情緒和心理健康有正面影響，可減輕壓力、焦慮和憂鬱，並提高整體生活品質，因此只要有憂鬱傾向的朋友，常建議他們多走路、曬太陽，不僅有助皮膚合成維生素D3，也可增加肌肉品質，更有益心理健康。

8.強化免疫系統功能：如果想減緩老化的速度，就不能感染重大疾病，所以免疫力提升很重要，而運動有助於提升免疫力。

9.改善粒線體功能：運動有助於平衡肌肉內部的粒線體，增強抗氧化能力，有效防止肌肉老化。另外，運動引發的活性氧（ROS）對於粒線體健康至關重要，有證據顯示，透過表觀遺傳機制，適度運動誘導的ROS能夠影響基因表現，促進粒線體活化。

10.抑制端粒縮短：有研究發現，身體活動和定期進行中等至劇烈的有氧訓練，似乎有助於維持端粒長度。然而最佳的體力活動強度、持續時間及運動類型等，仍需更多研究進一步闡明。但可以確定的是，如果不運動，端粒縮短會加速，甚至每天久坐，端粒縮短的速度也會加快。

11.提升睡眠品質：白天規律運動，消耗能量較快，有助於提升晚上的睡眠品質，容易入睡外，也能維持較長的深睡期。睡眠不佳主要有2個因素，第一是白天想太多、壓力大，第二是白天不夠累，缺乏運動，因此建議睡眠障礙者運動及紓壓。

醫師表示，白天規律運動，消耗能量較快，有助於提升晚上的睡眠品質，容易入睡外，也能維持較長的深睡期；圖為情境照。（圖取自photoAC）

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