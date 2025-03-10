妙齡女卵巢早衰 「求生慾」滿滿決定凍卵

中醫大新竹附醫生殖醫學中心主任李孟儒説，女性凍卵，1次保存期限是10年。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹1名年僅25歲的女子，大學期間就意外發現有卵巢早衰問題，當時抽血檢測卵子庫存量的指數AMH（卵巢卵泡的庫存量）只有1.02，低於正常值2以上，最近再追蹤AMH只剩下0.22，「求生慾」滿滿的她就醫，經醫師評估和建議後決定凍卵，透過凍卵微刺激療程搭配每天吃排卵藥，終於取得7顆成熟卵子凍存。

中國醫藥大學新竹附設醫院生殖醫學中心主任李孟儒說，AMH是指卵巢卵子庫的存量。人一出生就有固定的卵子庫存量，造成存量減少的原因，包含壓力大、生活作息不正常，環境荷爾蒙、塑化劑毒物、空氣污染、環境污染等，另有遺傳因子問題，像是母親或姊妹較早停經，或是有子宮內膜異位等因素，皆會較快地消耗掉卵子庫存量。

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已經為人所熟悉的凍卵技術，就是把女性最佳生育年齡時的卵子自費冷凍保存下來，而這通常是指20歲到35歲間，為未來的生育提供可能性，目前台灣只能合法夫妻才能使用，但他建議夫妻婚後仍宜先採自然懷孕，如果一直無法受孕，再解凍取用卵子。

針對前述妙齡女郎，李孟儒說，初次超音波檢查發現她體內準備成長的小濾泡只有3顆，所以安排微刺激療程，每天吃排卵藥促進濾泡長大。

第1次取卵獲得2顆成熟卵後立刻凍存，取卵當天發現她另有4顆準備成長的初始濾泡，便讓這名女子在取卵後的隔天，持續吃排卵藥以促進濾泡長大。

後來回診用超音波持續追蹤確認多長出了3顆濾泡，因此再加打3天排卵針而有2次取卵，最終共凍存了7顆成熟卵子。

李孟儒說，雖然凍卵技術可以延遲生育，幫助晚育的女性在未來適當的時機仍保有做媽媽的機會。但卵子除了會隨年齡的增長品質和數量逐漸下降，直接影響懷孕機率外，一次凍卵的卵子保存期10年，超過10年的必須再跟國健署申請。

中醫大新竹附醫生殖醫學中心主任李孟儒説，凍卵技術是尊重女性生育選擇的表現，不過所費不貲，建議凍存卵子選擇女性最佳生育年齡期間。（記者黃美珠攝）

他直言，凍卵技術雖然尊重了女性的生育選擇權，可減少女性的生育焦慮、維持個人其他生活目標與心理健康外，對於癌症之類正面臨某些醫療挑戰的女性，還可確保她們康復後仍有生育的可能，但卻所費不貲。因為凍卵1次療程自費約需10萬元，花費包括排卵藥、針劑、取卵手術跟麻醉費、冷凍及儲存等，還不一定保證未來就能受孕成功，得看精子的品質。

李孟儒說，一般解凍卵子受精機率約7到8成，胚胎成功植入約4到5成，因此，1次最好凍7-10顆卵子，使之成形的胚胎能有3到5顆，這樣才有8成機率能成功生下1名小寶寶。

部分女性會擔心取卵過程會出現副作用，李孟儒說，醫師一般會透過調整排卵針的劑量，避免卵巢過度刺激導致腹脹或腹水來因應。

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