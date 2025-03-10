健康網》烤薯變身趴！ 農糧署：7種口味創意任意搭

農糧署分享零失敗美味烤薯簡易食譜，只要4步驟就能輕鬆上桌；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕素有「地下蘋果」美稱的馬鈴薯收穫季節即將到來，農糧署在臉書專頁「鮮享農YA-農糧署」發文教大家製作起司烤馬鈴薯，只要4步驟就能上桌，還可創意搭配鮪魚玉米、青蔥肉鬆、韓式泡菜、培根火腿等，輕鬆變換7種口味，讓你好吃到涮嘴！

農糧署指出，台灣馬鈴薯主要集中在雲林、台中和嘉義，斗南鎮更是全台之冠，相較於進口馬鈴薯，國產鮮薯不使用抑芽劑，期間限定的美味更具綿密口感與濃厚香氣，適於烹調。

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農糧署也分享零失敗美味烤薯簡易食譜：

準備材料：馬鈴薯、市售料理起司絲（馬茲摩拉起司及切達乾酪或各類起司）、粗黑胡椒粒、義式香料及各種創意配料。

烤薯基底做法

1.鮮薯洗淨後以不切斷為原則帶皮直切數刀。

2.將切妥後的鮮薯蒸煮至熟透。

3.取起司將馬鈴薯均勻覆蓋後進烤箱以185度C加熱10分鐘。

4.取出烤薯撒少許黑胡椒粒及義式香料，就完成烤薯基本款囉！

烤薯除了搭配起司，還可搭配創意搭配鮪魚、肉鬆、火腿等，都非常好吃；圖為示意圖。（圖取自freepik）

農糧署指出，在烤薯基底製作步驟3時，依個人風味加入各種創意配料，推薦可搭配：

●堅果類：口感升級。

●酥脆蒜片：香氣四溢。

●鮪魚玉米沙拉：頭好壯壯。

●青蔥肉鬆：台客標配。

●韓式泡菜+牛五花：變身歐巴。

●烏魚子研粉+蘋果丁：海味鮮甜。

●切碎培根、火腿、豬肉乾或豬肉紙：肉控最愛。

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