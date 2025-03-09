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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》運動後吃蛋白質或醣類？ 營養師曝「飲食安排表」

2025/03/09 19:10

營養師建議，運動前2小時吃點容易消化的澱粉，如香蕉、吐司等食物，可提供運動能量，幫助運動表現；示意圖。（圖取自freepik）

營養師建議，運動前2小時吃點容易消化的澱粉，如香蕉、吐司等食物，可提供運動能量，幫助運動表現；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動風氣漸盛，想要順利「減肥」，除了規律運動外，運動前後的飲食也不可忽略！對此，營養師鄭玲君整理出運動前後飲食安排，首先運動時千萬別空腹，建議運動前2小時吃些易消化的澱粉、30分鐘前再吃點能量棒或少量水果；並於運動後的「營養黃金補充期」，也就是30分鐘內，攝取蛋白質、適量醣類食物，幫助肌肉修復，在運動後2小時回歸正常飲食，保持好體態。

鄭玲君在臉書粉專「愛吃鬼營養師鄭玲君-瘦身、運動 從心出發」發文分享運動營養健康吃關鍵，首先運動別空腹，建議運動前2小時吃些容易消化的澱粉，推薦食用香蕉、吐司等食物，可提供運動能量，幫助運動表現，不過，千萬別吃太飽，以免運動時不舒服。

營養師指出，在運動前30分鐘，吃點能量棒或少量水果，別因為怕胖而完全不吃，反倒會影響運動表現，也容易過度疲勞；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

營養師指出，在運動前30分鐘，吃點能量棒或少量水果，別因為怕胖而完全不吃，反倒會影響運動表現，也容易過度疲勞；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

若運動前還是覺得肚子餓的話，鄭玲君建議，可在運動前30分鐘，吃點能量棒或少量水果，別因為怕胖而完全不吃，反倒會影響運動表現，也容易過度疲勞。

鄭玲君指出，運動後30分鐘是營養黃金補充期，建議攝取蛋白質（如優格、雞胸肉等），並搭配適量醣類食物，以幫助肌肉修復。她補充，別擔心會變胖，因為此時攝入這些食物的營養，特別容易被身體吸收。

鄭玲君提及，到了運動後2小時時，應回歸正常飲食，千萬別因為運動完就放縱亂吃，謹記運動流的汗，只要一頓飯就會吃回來了，合理補充最重要！

營養師表示，運動後30分鐘是營養黃金補充期，建議攝取蛋白質，並搭配適量醣類食物，以幫助肌肉修復；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，運動後30分鐘是營養黃金補充期，建議攝取蛋白質，並搭配適量醣類食物，以幫助肌肉修復；示意圖。（圖取自freepik）

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