健康網》失眠、抽筋靠「它」緩解！ 營養師讚：自然鎮靜劑

營養師表示，菠菜、皇宮菜等綠色蔬菜富含鎂離子，能舒緩抽筋、改善失眠問題、調節情緒；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否經常因為半夜抽筋擔心骨鬆、經痛等婦科問題而徹夜難眠？營養師李婉萍在臉書專頁發文分享，有此情況者可以補充鎂離子，它能舒緩經痛、抽筋，更有助改善失眠、調節情緒。飲食上可以透過攝取綠色蔬菜補充，如菠菜、皇宮菜、白菜。

李婉萍表示，一般講到失眠，會想到補充GABA、色胺酸，骨質疏鬆往往會想到補鈣，但其實鎂離子是一種自然鎮靜劑，有助於緩解經期不適、穩定睡眠。她列出以下12種100克蔬菜的含鎂量，幫助民眾進行選擇。

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12種蔬菜含鎂量比一比

●高含鎂量（100mg以上）：菠菜141mg、皇宮菜125mg、白菜119mg。

●中等含鎂量（50mg以上）：紅莧菜85mg、羽衣甘藍62mg、牛蒡50mg、秋葵50mg。

●低含鎂量（50mg以下）：空心菜49mg、紅鳳菜48mg、白莧菜46mg、黃豆芽44mg、九層塔42mg。

不只綠色蔬菜含鎂，李婉萍分享，其它像五穀米、燕麥片、南瓜籽、腰果，甜湯類的紅豆湯、綠豆湯、芝麻糊、可可粉、黃豆、日式蜜黑豆等都可以吃到鎂離子，從主食、配菜到甜點都找得到，十分方便。

營養師指出，不只是綠色蔬菜含鎂，像甜湯類的紅豆湯、綠豆湯也有；示意圖。（圖取自photoAC）

李婉萍指出，一般建議補充的鎂含量為19歲以上男性1天360毫克、女性1天315毫克。而想要預防或改善骨質疏鬆者，需要鈣、鎂一起補充，鈣與鎂的最佳比例是2：1。

李婉萍說，由於市面上鈣質補充品較多，想補充鎂可以額外吃2個拳頭大的含鎂蔬菜來取得。此外，還要減少酒精、碳酸飲料、咖啡因、精製糖類的攝取，才不會影響鎂的吸收。

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