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健康網》孩子常肚子痛請假？ 美研究：恐與功能性腸胃疾病有關

2025/03/09 20:02

研究發現，學校缺勤狀況可作為識別功能性腸胃疾病的輔助指標，或有助於加快診斷與治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，學校缺勤狀況可作為識別功能性腸胃疾病的輔助指標，或有助於加快診斷與治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如果孩子經常因「肚子痛」請假，家長需注意是否為功能性腸胃疾病所致。美國維吉尼亞大學健康兒童醫療中心研究發現，學校缺勤狀況可作為識別功能性腸胃疾病的輔助指標，或有助於加快診斷與治療。研究發表於《兒科前沿》（Frontiers in Pediatrics）。

功能性腸胃疾病可能引起腹脹、腹痛、腹瀉、便秘等症狀，部分患者可能出現消化不良或排氣過多。研究人員從兒童腸胃科就診病患的缺課情形發現，過去一個月內缺課超過3天的孩子，確診功能性腸胃道疾病的機率，幾乎是其他疾病的5倍，而整整一個月都無法上學的兒童，罹患功能性腸胃道疾病的可能性更是近8倍。

研究人員表示，家長都知道腸胃道疾病和消化問題在學齡兒童中很常見，可能與腸病毒有關，但絕大多數持續性病例由其他因素引起。慢性腹痛和便秘病例佔兒科就診病例的38%，其中9成5病例卻不是由胃腸道疾病引起的，而是功能性腸胃道疾病。

為了更深入了解學校缺勤與功能性胃腸疾病的關聯，因慢性腸胃不適至維吉尼亞大學小兒胃腸科門診的5-19歲學童，共納入674次門診紀錄，並詢問家長孩子的缺課情況。結果顯示，在過去一個月內缺課超過3天的兒童中，有82％最終被診斷為功能性腸胃疾病；而整整一個月都無法上學的兒童，罹患功能性腸胃疾病的可能性更是高出近8倍。

研究人員認為，未來醫師在診斷兒童腸胃問題時，可將「缺課狀況」納入考量，提高診斷效率，及早介入治療，以降低健康問題對孩童日常生活的影響。

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