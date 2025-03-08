在家做化療！「在宅急症照護」擬再擴大 最快下半年上路

台北醫學大學與北醫附醫今（8日）共同舉辦「在宅醫療趨勢論壇」。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕面對高齡化與少子化衝擊，台灣醫療體系正加速轉型，衛福部自去年7月推動「在宅急症照護試辦計畫（Hospital at Home, HaH）」，讓行動不便或失能者能在家接受感染急症治療，隨著計畫推進，產官學界持續研議擴大適用範圍，健保署今天透露，未來有望擴大居家安寧、癌症化療、心衰竭、慢性肺病等對象，最快今（2025）年第三季上路。

台北醫學大學與北醫附醫今（8日）共同舉辦「在宅醫療趨勢論壇」。健保署長石崇良指出，HaH試辦至去年底已服務1224人次，以尿路感染最多，平均照護天數6.5天，治療完成率高，僅5%患者在結案後14天內轉急診或住院，今年計畫擴大至非感染症患者，並探討慢性病患在家照護的可行性。

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石崇良表示，急性照護搬到家裡還要繼續擴大，像是居家安寧不限於感染症患者，並可引入居家化療模式；此外針對心衰竭、慢性肺病、慢性阻塞性肺病等需頻繁就醫的患者，也將評估是否適合居家照護，相關細節仍待研議，最快下半年推行。同時計畫也要導入「提早出院」與「急診轉銜」模式，並調整支付機制，優化風險分擔與獎勵制度，透過在宅照護減少住院需求，紓解急診壅塞壓力。

對於在宅化療，奇美醫院副院長陳綉琴指出，健保自2010年納入「攜帶式輸液器」給付，讓病人可在家完成5-FU化療，後續範圍擴大，健保曾統計，每年約10萬人接受化療，其中7成可在家進行，但多數病人憂心自己操作缺乏即時醫療支援，影響治療安全。她建議，首次化療可在醫院進行，讓病人熟悉流程並接受完整衛教，減少心理疑慮，後續透過遠距監測、視訊診療與護理訪視等，確保安全並提升病人信心，各界也都期待健保能加碼給付，提高醫護參與意願。

奇美醫院院長林宏榮說，在宅醫療能紓解病房壅塞、降低院內感染風險，並讓病人於熟悉環境中康復，提高治療效果，長期依賴靜脈營養注射者也可納入HaH。然而醫院外的照護需投入更多資源與設備，因此資金支持與民眾衛教是推動關鍵。

台北醫學大學董事長陳瑞杰也提到，在宅醫療的核心是遠距醫療，包含遠端監測與視訊診療，HaH應搭配完善的給付機制，跳脫現行健保給付框架，為醫療院所提供誘因，才能讓急重症醫療更聚焦於真正需要住院的患者。

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