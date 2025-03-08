健康網》單側下肢水腫未必心肝腎惹禍 醫：多和血管有關係

醫師指出，如果只有單邊水腫，就要考慮是否受到過敏、發炎或血管問題影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕突然腳腫起來，擔心是身體內臟出狀況？醫師劉中平指出，若是肝臟、腎臟、心臟等內臟問題造成的水腫，通常會同時影響到雙側肢體，兩隻腳同時腫起來；如果只有單邊水腫，就要考慮是否受到過敏、發炎甚至靜脈栓塞。而單側下肢水腫治療不容易，不過因為和血管有關係，所以必要時可諮詢心臟科醫師。

適當用藥 有望挽救下肢

宇平診所心臟內科醫師劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，如果觀察表皮沒有紅腫發癢、最近沒有受傷疼痛的情況，那靜脈栓塞造成的下肢水腫就是可能的診斷。特點是一般的消腫利尿藥物效果不良，常常患者持續幾個月甚至數年的症狀沒有好。他也曾遇過不少病人，長期皮膚都潰爛發黑的嚴重情況。

請繼續往下閱讀...

不過，如果適當的用藥，有機會挽救下肢，讓水腫消失並讓皮膚恢復原來的彈性與光澤。單側下肢水腫，不是容易治療的疾病，不過請記得和血管是有關係的，必要時請諮詢心臟科醫師。

下肢水腫應儘早就醫，透過適當的用藥，有機會挽救下肢，讓水腫消失並讓皮膚恢復原來的彈性與光澤；情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法