自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》單側下肢水腫未必心肝腎惹禍 醫：多和血管有關係

2025/03/08 19:17

醫師指出，如果只有單邊水腫，就要考慮是否受到過敏、發炎或血管問題影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，如果只有單邊水腫，就要考慮是否受到過敏、發炎或血管問題影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕突然腳腫起來，擔心是身體內臟出狀況？醫師劉中平指出，若是肝臟、腎臟、心臟等內臟問題造成的水腫，通常會同時影響到雙側肢體，兩隻腳同時腫起來；如果只有單邊水腫，就要考慮是否受到過敏、發炎甚至靜脈栓塞。而單側下肢水腫治療不容易，不過因為和血管有關係，所以必要時可諮詢心臟科醫師。

適當用藥 有望挽救下肢

宇平診所心臟內科醫師劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，如果觀察表皮沒有紅腫發癢、最近沒有受傷疼痛的情況，那靜脈栓塞造成的下肢水腫就是可能的診斷。特點是一般的消腫利尿藥物效果不良，常常患者持續幾個月甚至數年的症狀沒有好。他也曾遇過不少病人，長期皮膚都潰爛發黑的嚴重情況。

不過，如果適當的用藥，有機會挽救下肢，讓水腫消失並讓皮膚恢復原來的彈性與光澤。單側下肢水腫，不是容易治療的疾病，不過請記得和血管是有關係的，必要時請諮詢心臟科醫師。

下肢水腫應儘早就醫，透過適當的用藥，有機會挽救下肢，讓水腫消失並讓皮膚恢復原來的彈性與光澤；情境照。（圖取自freepik）

下肢水腫應儘早就醫，透過適當的用藥，有機會挽救下肢，讓水腫消失並讓皮膚恢復原來的彈性與光澤；情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中